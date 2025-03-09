Проверка на меткость и приятные скидки: акция от ТАИФ-НК АЗС в честь праздника 8 марта

В честь 8 Марта «ТАИФ-НК АЗС» провела акцию «Попади в скидку!»: сразу на нескольких автозаправочных станциях сети, всех посетительниц заправочных станций ожидали поздравления и приятный сюрприз — возможность получить скидку, сыграв в дартс.
Каждой участнице акции предоставлялось право на три броска в мишень с расстояния в 2 метра. Наибольший выбитый балл соответствовал проценту скидки на любое топливо. О том, как проходила акция «Попали в скидку» от ООО «ТАИФ-НК АЗС»— в фоторепортаже «Реального времени».
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