Сеть АЗС ТАИФ-НК вручила призы второго этапа акции «Дорога к счастью»

Главные призы этапа — сертификаты на приобретение моторного топлива на сумму в 10 и 100 тыс. рублей

10 декабря в прямом эфире состоялся второй этап розыгрыша призов в рамках традиционной акции от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Всего было разыграно более двух тыс. призов.

Сегодня на АЗС сети ТАИФ-НК, которая расположена в Казани на ул. Ершова, организаторы акции собрали счастливых обладателей сертификатов на приобретение моторного топлива на сумму в 10 и 100 тыс. рублей.

— Я совершенно неазартный человек. Просто работаю с техникой — на эвакуаторе, постоянно заправляюсь в сети «ТАИФ-НК АЗС», и вот мне на АЗС рассказали про акцию: что можно ввести код с чека и принять участие. Решил: а почему бы и нет? Попытать удачу. Скажу честно: даже в личный кабинет на сайте не заглядывал… Когда позвонили и сказали, что стал победителем, — это стало приятной неожиданностью. Подняли настроение — такой подарок к Новому году! — поделился радостью с журналистом «Реального времени» Кирилл Шульгин. Его приз — сертификат на 10 тыс. рублей.

Фарида Шамсиева совсем недавно приобрела новый автомобиль, и тут такой бонус: сертификат на приобретение топлива на 10 тыс. рублей. «Приятная неожиданность», — говорит девушка.

— Я азартный человек. И это не первая акция, в которой я участвую. Даже выигрывала, но так, по мелочам. А тут такая сумма! Удивлена очень. Почему решила участвовать? Просто захотелось. Заправляюсь же.

— Заправлялся в сети «ТАИФ-НК АЗС» постоянно. И периодически принимаю участие в акциях. Когда заправлялся в очередной раз, мне на АЗС рассказали про новый розыгрыш. Вот и на этот раз решил начать регистрировать чеки. И вот выиграл. В первый раз. Вообще, в моей жизни выигрыши происходят редко. Хотелось бы побольше. Потому буду продолжать участвовать в акции. Машина — главный приз — очень нравится. Буду продолжать, глядишь, повезет. Если что, в гараже для этого авто точно хватит места, — с улыбкой поделился радостью и надеждами обладатель еще одного сертификата на 10 тыс. рублей Амир Амиров.

Что касается обладателя главного приза этапа — сертификата на годовой запас топлива на сумму в 100 тыс. рублей, то этот счастливчик предпочел остаться за кадром. По роду службы обязан избегать публичности. Но в разговоре поделился, что и сеть «ТАИФ-НК АЗС» ему по душе, и в акциях принимает участие не в первый раз. А вот выигрыш — первый и единственный. Но это пока. Почему? Ответ на этот вопрос озвучил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин:

— Впереди нас ждет финальный розыгрыш, в котором в том числе определится обладатель главного приза — автомобиля. Выиграть может любой автомобилист. Все, что нужно для этого сделать, — заправляться высококачественным автомобильным топливом, поступающим в сеть «ТАИФ-НК АЗС» напрямую от производителя, регистрировать чеки на сайте акции и дождаться следующего этапа конкурса. Он состоится в феврале 2026 года.

