Двойная выгода от ТАИФ-НК АЗС

На АЗС ТАИФ-НК посетителям заправочных станций сети предоставили возможность испытать свою силу и подтянуть скидки

Фото: Платонов Максим

Подтянись на турнике — получи скидку: 23 февраля сразу на нескольких автозаправочных станциях сети ТАИФ-НК АЗС каждый желающий мог сам определить, какую скидку он получит. Правила просты: одно подтягивание — один процент скидки. Как автовладельцы ставили личные рекорды — запечатлела группа «Реального времени».

«Ждал этого целый год»

Местом проведения акции, уже ставшей традиционной, стали 10 автозаправочных станций одной из крупнейших сетей АЗС в Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Виталий Данилов приехал на АЗС специально — поучаствовать в акции

С 10 утра на каждой из площадок был установлен турник, и каждый мужчина-посетитель имел возможность, кроме поздравлений с Днем защитника Отечества получить двойную выгоду: заняться спортом и получить за это скидку. Сколько раз подтянулся, на столько процентов дешевле обойдется заправка.

— Хочу поблагодарить сеть АЗС ТАИФ-НК за такую возможность и за то, что поддерживаете стремление к здоровому образу жизни! Я этой акции ждал целый год, — признался Виталий Данилов. Он приехал на казанскую АЗС, что на ул. Габишева, заранее, — В прошлом году были планы, и я не успел вовремя приехать. Наверное, 5 часов на акцию — маловато (улыбается). Сейчас приехал целенаправленно: во-первых, чтобы поддержать здоровый образ жизни, ну и во-вторых — заработать скидку. Я на этой АЗС постоянно заправляюсь. Она рядом с домом. Думаю, что раз 20—25 подтянусь. Со спортом дружу, но на любительском уровне: бег, лыжи, — поделился он, пока ждал своей очереди на подход к турнику.

Подтянувшись 25 раз, участник акции заправил авто под пробку, сэкономив четверть суммы

С поставленной перед собой задачей автовладелец справился: подтянулся 25 раз и, получив сертификат, сразу отправился заправлять авто. Под пробку.

— Акция вдвойне полезная: тут и выгода, и молодежь подтягивается к спорту, — скаламбурил Виталий Данилов, пока заполнял бак.

Александр Кокин: «Скидка от ТАИФ-НК АЗС — хороший подарок к 23 февраля»

Тем временем свой подход к турнику совершал Александр Кокин.

— Приятно, что на АЗС встретили поздравлениями. Сначала даже не понял немного: думал. Пока не подтянусь — заправлять не будут (смеется). Почему бы не попробовать? Скидка-то не лишняя. Я всегда тут заправляюсь!

В итоге каждый десятый литр бензина для его верной «ГАЗели» оказался бесплатным. Хороший подарок к 23 февраля.

Тем временем на Горьковском шоссе

На выезде из Казани — Горьковском шоссе — тоже не приходилось скучать. К моменту, когда туда прибыла группа «Реального времени», подтянуть скидку успели почти два десятка автолюбителей-спортсменов.

Ринат Галиуллин: «Пока не выигрывал в акциях от ТАИФ-НК АЗС, но пора менять ситуацию»

— Вообще, я постоянный пользователь и услуг сети ТАИФ-НК АЗС, и всевозможных акций от компании. Пока, правда, не везло, но ведь пора менять ситуацию? — задался вопросом Ринат Галиуллин.

Довольный результатом, он получил сертификат на скидку и пошел заправлять машину, уступив место на турнике следующему претенденту.

Получив сертификат на скидку, автовладелец сразу им воспользовался

У Фаиля Газизуллина даже своя группа поддержки была. 22 подтягивания — неплохой результат.

— Я про акцию во ВКонтакте узнал. Думаю: почему бы и нет? Спорт я люблю, и скидку получить приятно. И вообще, ТАИФ-НК АЗС акции устраивает постоянно. Недавно принимал участие в «Заправь удачу». Выиграл скидку, — поделился он эмоциями.

Для Фаиля Гатауллина этот сертификат — не первая победа в акциях от ТАИФ-НК АЗС

Пока Фаиль давал интервью, свои силы на турнике решила испытать и его спутница. Просто так — для себя.

И ажиотаж на Ершова

Рифат Закиров интервью давать не хотел, а вот участником акции стал с удовольствием

— Ни-ни-ни, интервью я давать не хочу, — пытался избежать неожиданной славы и внимания журналиста Рифат Закиров, только что отпустивший перекладину турника. Но, деваться было не куда, потому эмоциями поделился: — А почему бы и нет? Знаю, что не ударю в грязь лицом. Не умел бы подтягиваться — даже не приблизился бы к турнику (улыбается). Ну и 10% скидки — не лишние. Буду готовиться к следующему году: эта акция у компании ТАИФ-НК АЗС — постоянная, — поделился он планами на будущее.

Алмаз Назмиев: «Давно не подтягивался. Решил попробовать»

— Давно не подтягивался. Решил попробовать, — присоединился к акции Алмаз Назмиев, — интересно это все. Вообще, я спортом люблю заниматься. О! И пока я тут занимался, другие заинтересовались-загорелись, — уступая место следующему претенденту, заметил он.

Айнур Галавов: «Спасибо! Было интересно!»

— Вообще не планировал подтягиваться. Покушал вот только-что, но попробую, — подступил к станку Айнур Галавов. Он заработал 10% скидки и остался результатом доволен. Почти… — Так-то я больше подтягиваюсь. Но… Спасибо! Было интересно! Всех с праздником! За спорт! За дружбу! — присоединился он к поздравлениям, получая сертификат.

Ильнур Кутдусов сразу присоединился к акции

Ильнур Кутдусов в операционно-торговый зал АЗС буквально ворвался. Вот он уже на турнике.

— Скидка — это всегда хорошо. Так-то я себя на свои физические возможности в спортзале обычно испытываю, — с улыбкой поделился он впечатлениями. Потом извинился, что сильно торопится и не менее стремительно, чем ворвался в зал, его покинул.

Артур Кудряшов не пропустил ни одной возможности подтянуть скидку на АЗС ТАИФ-НК

Следующий участник акции приехал на заправку специально. Звезда отечественного спорта — экс-член сборной России по триатлону и велоспорту Артур Кудряшов не пропустил еще ни одной возможности подтянуть скидку на АЗС ТАИФ-НК. На этот раз без особого напряга «накачал» себе 33%.

— Вообще я к акции готовился. Я постоянный ее участник. Каждый год сюда 23 февраля приезжаю. Каждый год подтягиваюсь и всегда 33 раза. Почему не больше? А действительно, почему? Надо в будущем году постараться. Сколько там можно максимально — 99 процентов?, — установил для себя задачу-максимум участник акции.

В будущем году Артур Кудряшов пообещал вновь принять участие в акции, но подтянуться больше раз

К слову, приехал на АЗС он не один. Вильдан Идиятов тоже постарался на турнике и выжал 20% скидки.

— Приятно. Я первый раз участвую — коллега позвал с собой. Но теперь буду готовиться к следующему году, — поделился он планами. А еще задался вопросом: а почему бы не расширить круг возможностей и не предложить клиентам еще и, например, за скидку поотжиматься. Тоже было бы и весело, и полезно.

Вильдан Идиятов не прочь прокачать скидки и в других спортивных дисциплинах

Над прозвучавшим предложением организаторы обещали подумать. Итоги акции подведут позже, но можно точно сказать, что общее число подтянувших скидку за 5 часов, которые длилась акция, идет на сотни.

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— Весь дружный коллектив нашей компании поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения и новых побед. Мы благодарим наших клиентов, партнеров, что выбираете нашу сеть АЗС. Каждый день мы работаем, чтобы максимально удовлетворить ваши ожидания. Мы уделяем качеству топлива большое внимание, постоянно осуществляем его контроль и считаем это важнейшим показателем нашей работы, — от имени ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравил с праздником коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

А еще добавил, что сеть АЗС ТАИФ-НК дарит скидки и проводит акции постоянно. Стать их участником и победителем может каждый. Убедиться в этом можно будет уже 27 февраля, когда в Казани, на АЗС по адресу: ул. Николая Ершова, 27г, состоится вручение главного приза еще одной недавно завершившейся традиционной акции «Заправь удачу» — автомобиля Exeed LX. Но о том, как пройдет это событие, мы расскажем в следующей статье.