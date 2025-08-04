ТАИФ-НК АЗС объявляет о старте новой акции

Сеть «ТАИФ-НК АЗС» приглашает присоединиться к «Дороге к счастью»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Три этапа. Более 3 000 призов и главная награда победителю — автомобиль Geely Monjaro. 1 августа стартует новая акция от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Кроссовер Geely Monjaro выбран в качестве главного приза не случайно: Geely переводится с китайского языка, как «счастье» или «благополучие», а само название модели автомобиля созвучно с именем горы Килиманджаро. Покорить вершину, стать победителем масштабной акции от сети «ТАИФ-НК АЗС» и обладателем премиального авто — разве это не «Дорога к счастью»?

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Стать участником акции просто: продолжайте заправляться высококачественным моторным топливом, поступающим в сеть «ТАИФ-НК АЗС» напрямую от производителя, в период с 1 августа 2025 года по 31 января 2026-го, регистрируйте уникальные коды с чеков на странице акции и получайте за каждые полные 50 литров любого приобретенного в сети «ТАИФ-НК АЗС» топлива электронный купон в личный кабинет. Каждый купон (кроме уже выигравших призы), участвует во всех трех этапах розыгрыша. И, возможно, именно ваш купон станет победным при определении обладателя главного приза: кроссовера Geely Monjaro.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Заправляйтесь выгодно качественным топливом в сети «ТАИФ-НК АЗС» и участвуйте в наших акциях. Шанс стать победителем — есть у каждого! — подчеркивает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.