В Международный женский день ООО «ТАИФ-НК АЗС» организовало праздник для представительниц прекрасного пола

Фото: Максим Платонов

Ежегодно крупнейшая сеть автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем и организует праздник для своих прекрасных клиенток.

В этом году в честь 8 Марта «ТАИФ-НК АЗС» провела акцию «Весенние скидки» сразу на нескольких автозаправочных станциях сети — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинске, Нурлате, Бугульме, Богатых Сабах и Тольятти. Акция прошла во второй раз и уже становится доброй традицией компании.

Всех автолюбительниц, заправлявшихся в этот день на АЗС и участвовавших в акции, ожидали поздравления и приятный сюрприз. Девушкам представилась возможность совершить три броска теннисным мячом в мишени, каждая из которых соответствовала определенному номиналу скидки на топливо. По итогу трех бросков предоставлялась скидка, равная попаданию в мишень с большим процентом — 5%, 10%, 15% или 20%.

— Такое внимание со стороны «ТАИФ-НК АЗС» очень приятно. Спасибо организаторам за весеннее настроение и улыбки. С удовольствием приняли участие в акции. Мы уже давно заправляемся на «ТАИФ-НК». Как всегда, качество топлива и сервис на высшем уровне, — говорит одна из постоянных клиенток ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Помимо этого, всем участницам акции были вручены памятные подарки от компании.

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов и всегда стремится предоставлять им все самое лучшее — начиная от качества топлива, заканчивая обслуживанием. Заправляйтесь выгодно качественным топливом и встречайте весну вместе с ООО «ТАИФ-НК АЗС», — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

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Напомним, на всех автозаправочных станциях сети ГК ТАИФ также продолжает действовать выгодное предложение по акции «Снова 23!». До 15 марта при покупке от 23 и более литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 с предъявлением карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» всем клиентам предоставляется повышенная скидка — 4 рубля с каждого литра, 3 рубля — при покупке до 23 литров. При этом на покупку бензина АИ-98, дизельного топлива и сжиженного газа действует фиксированная скидка 2 рубля на любой объем заказа.

Подробнее с условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.