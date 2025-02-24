Определен обладатель главного приза финального этапа акции «Охота за Легендой» от ТАИФ-НК АЗС

Ключи от третьего автомобиля Lada NIVA Legend вручены победителю

Фото: Мария Зверева

Третий, завершающий, этап традиционной маркетинговой акции «Охота за Легендой» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялся на днях. Кто стал обладателем еще одного, нового отечественного внедорожника Lada NIVA Legend — в материале «Реального времени».

Три этапа, три машины

И не только три Lada NIVA Legend, но еще и 6 360 призов: подарочных сертификатов и скидок на приобретение моторного топлива было разыграно в три этапа в маркетинговой акции от сети ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Дмитрий Брагин: «Количество призов и в самом деле впечатляет». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Количество призов и в самом деле впечатляет, — поделился эмоциями специальный гость завершающего розыгрыша акции этого года Дмитрий Брагин — один из самых титулованных автоспортсменов России, мастер спорта международного класса, пилот команды «ТАИФ Моторспорт».

Первая часть призов — более 2 тыс. подарочных сертификатов и скидок, были разыграны в октябре 2024 года. Тогда Lada NIVA Legend» досталась казанцу Дамиру Сафиуллину.

Октябрь 2024 года — вручение ключей от автомобиля Lada NIVA Legend победителю первого этапа розыгрыша Дамиру Сафиуллину. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я себя баловнем фортуны не считаю. И в жизни максимум что выигрывал — 200 рублей в лотерею. Но в акциях от ТАИФ-НК АЗС участвую давно. А что? Заправляюсь на АЗС сети. Устраивает все: качество бензина, удобные станции, вежливый персонал, кофе, скидки. Почему бы не зарегистрировать чек, если и так заправляюсь здесь. За розыгрышем, признаюсь честно, не следил. Был занят. Когда позвонили 10 октября с утра и сказали, что я выиграл главный приз, сначала счастью не поверил, — рассказал тогда Дамир Сафиуллин, получая ключи.

Декабрь 2024 года — обладательница главного приза второго этапа розыгрыша акции «Охота за Легендой» — Лариса Васильева. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Второй розыгрыш в рамках акции состоялся в декабре. Свой подарок на Новый год от сети АЗС ТАИФ-НК получила жительница Нижнекамска Лариса Васильева. За призом она приехала вместе с мужем.



— В ТАИФ-НК АЗС все реально. А еще все прозрачно и честно. Мы всей семьей уже 5 лет пользуемся заправками ТАИФ-НК АЗС. На семейном совете решим, кто будет ездить на «Легенде». У нас с мужем машины есть. А вот дочь права получила совсем недавно, — рассказала она, сжимая ключи от теперь уже ее авто.

Номер купона обладателя главного приза завершающего этапа розыгрыша акции «Охота за Легендой». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И вот третий, завершающий, розыгрыш акции «Охота за Легендой». Семь раз запускался генератор случайных чисел, определяя обладателей сертификатов на скидку и подарочных карт на топливо. Наконец, кульминационный момент: программа запускается в восьмой раз за время прямого эфира, чтобы рандомно определить — кому достанется третий автомобиль Lada NIVA Legend.

Станислав Евсеенков: «Первый выигрыш в жизни и сразу машина!»

В течение трех рабочих дней с момента розыгрыша, список победителей был опубликован на сайте акции. А вскоре на АЗС сети ТАИФ-НК, которая расположена в Казани, на ул. Ершова, 27г, автовладельцы, приехавшие заправиться, стали свидетелями яркого события — вручения призов.

Приехавшие на АЗС автовладельцы стали свидетелями церемонии вручения призов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Я вообще не азартный человек. В прошлом году первый раз решил принять участие в акции от «ТАИФ-НК АЗС» и выиграл скидку на топливо 5%. В этом году — уже третий приз: в первых двух розыгрышах получил скидку на топливо 500 и 1 тыс. рублей, а сейчас вот — подарочную карту на 10 тыс. рублей! — эмоции у одного из победителей розыгрыша, Рената Вафина, просто зашкаливали.

В этой акции Ренату Вафину удача улыбалась трижды. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— У меня работа с поездками связана. Теперь недели на две вопрос с заправкой точно решен! Буду ли участвовать в акциях от «ТАИФ-НК АЗС» и в будущем? Конечно! И друзьям всем уже рассказал о выигрыше. Теперь они тоже ждут следующую акцию, — добавил обладатель подарочной карты.

Олег Егоров — фермер, и сертификат на топливо ему точно лишним не будет. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Олег Егоров на время оставил большое хозяйство на помощников и приехал за своим призом — подарочной картой на топливо на 10 тыс. рублей из Зеленодольского района.

— Я не азартный. Я — счастливый. В пандемийный 2020 год, когда COVID выгнал из города, решил заняться фермерством. Сейчас 30 гектаров земли в собственности, еще 200 — в аренде в Раифском сельском поселении. Выращиваю лошадей, баранов, коров, думаю заняться еще и разведением рыбы. В большом хозяйстве без техники никак. И легковой, и грузовой, и тракторов. А технике нужно хорошее топливо. Заправляюсь в ТАИФ-НК АЗС. Вот и решил чеки регистрировать. Приятно было получить такой кэшбек от хороших партнеров. ТАИФ-НК АЗС всегда пользуется спросом и зарекомендовала себя как заслуживающая доверия сеть, — подчеркнул призер в интервью. И добавил: — в следующих акциях, конечно, буду участвовать. «Нива» в хозяйстве пригодилась бы.

Главный приз третьего этапа розыгрыша акции «Охота за Легендой» достался Станиславу Евсеенкову. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но в этот раз автомобиль достался другому счастливчику. Ключи Станиславу Евсеенкову вручил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

— Поздравляем! Пусть эта машина вас только радует, — подчеркнул он, пожимая руку победителю.

Станислав Евсеенков уже 12 лет является клиентом сети АЗС ТАИФ-НК. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Я уже 12 лет заправляюсь в сети ТАИФ-НК. Нравится все: и месторасположение АЗС, и сервис, и качество бензина, и скидки. В акциях сети участвовал и раньше, но как-то не везло. А тут — звонок. Я вообще никогда и ничего не выигрывал. Даже лотерейки не покупал. Первый выигрыш в жизни и сразу машина! — рассказал в интервью журналистам Станислав Евсеенков.

Обладатель главного приза признался, что впечатлен комплектацией выигранного автомобиля. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В дополнение к новенькому авто призер получил современный мощный багажник на крышу. Да и самой «Нивой», как признался призер, впечатлен:

— Я прочитал по комплектации: кондиционер, электроусилитель, стеклоподъемники, подогрев сидений, такие диски мощные и резина Pirelli… Доеду до дома, я живу в Аракчино, займусь постановкой автомобиля на учет, — поделился первостепенными задачами Станислав Евсеенков.

Наиль Шайдуллин: «Впереди еще много ярких событий!»

— Акция «Охота за Легендой» завершена. Но на этом маркетинговые активности ООО «ТАИФ-НК АЗС» не заканчиваются. Впереди еще много ярких событий, — напомнил Наиль Шайдуллин.

Наиль Шайдуллин: «Впереди у клиентов сети ТАИФ-НК АЗС еще много ярких событий. Мария Зверева / realnoevremya.ru

К примеру, 23 февраля, в День защитника Отечества, на АЗС №166, по адресу: ул. Нэфис, 1а в Казани, была развернута традиционная полевая кухня. Автомобилисты могли угоститься горячим чаем и наваристой солдатской кашей. Кроме того, на этой АЗС, а также на казанских АЗС: №102 на ул. Ершова, 25г и №107 на ул. Габишева,30, желающие могли продемонстрировать силу и ловкость и заработать скидку: сколько раз подтянутся, насколько процентов дешевле им обойдется заправка авто.

Разумеется, впереди новые акции и розыгрыши с призами. Какими? Это определится уже скоро.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Ну а самое главное: каждый посетитель АЗС сети ТАИФ-НК всегда в выигрыше потому, что заправляется высококачественным топливом, поставляемым напрямую от одного из ведущих производителей нефтепродуктов — завода ТАИФ-НК. Заезжайте, заправляйтесь, узнавайте о наших акциях, принимайте в них участие и вам обязательно повезет, — подчеркнул коммерческий директор сети АЗС ТАИФ-НК Наиль Шайдуллин.