23 февраля «ТАИФ-НК АЗС» приглашает подтянуть скидку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День защитника Отечества одна из крупнейших сетей АЗС в Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС», приглашает всех принять участие в акции «Подтяни скидку».

Только 23 февраля с 10 утра и до 15.00 любой желающий сможет испытать свою силу и заработать скидку до 99% на любой вид топлива. Все, что для этого нужно, — приехать на АЗС по одному из указанных адресов.

В Казани:

АЗС №102 по ул. Николая Ершова, 27г;

АЗС №103 по ул. Горьковское шоссе, 46;

АЗС №107 по ул. Комиссара Габишева, 30;





в Набережных Челнах:

АЗС №233 по проспекту Чулман, 109;

в Нижнекамске — АЗС №234 по ул. Студенческой, 44;

в Нурлате — АЗС №403 по ул. Нурлатской, 6;

в Бугульме — АЗС №501 по ул. Ягофарова, 32;

в Буинске — АЗС №318 по ул. Мусы Джалиля, 5;

в Тольятти — АЗС №603 по ул. Комсомольской, 86к;

в Богатых Сабах — АЗС №711 по ул. Объездной, 2а.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Правила просты: сколько раз подтянулся за один подход на турнике, столько процентов скидки и заработал. Максимальный объем топлива, что можно заправить, — 50 литров. Скидка — до 99%. Есть несколько условий: