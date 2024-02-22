23 февраля «ТАИФ-НК АЗС» приглашает подтянуть скидку
В День защитника Отечества одна из крупнейших сетей АЗС в Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС», приглашает всех принять участие в акции «Подтяни скидку».
Только 23 февраля с 10 утра и до 15.00 любой желающий сможет испытать свою силу и заработать скидку до 99% на любой вид топлива. Все, что для этого нужно, — приехать на АЗС по одному из указанных адресов.
В Казани:
- АЗС №102 по ул. Николая Ершова, 27г;
- АЗС №103 по ул. Горьковское шоссе, 46;
- АЗС №107 по ул. Комиссара Габишева, 30;
в Набережных Челнах:
- АЗС №233 по проспекту Чулман, 109;
- в Нижнекамске — АЗС №234 по ул. Студенческой, 44;
- в Нурлате — АЗС №403 по ул. Нурлатской, 6;
- в Бугульме — АЗС №501 по ул. Ягофарова, 32;
- в Буинске — АЗС №318 по ул. Мусы Джалиля, 5;
- в Тольятти — АЗС №603 по ул. Комсомольской, 86к;
- в Богатых Сабах — АЗС №711 по ул. Объездной, 2а.
Правила просты: сколько раз подтянулся за один подход на турнике, столько процентов скидки и заработал. Максимальный объем топлива, что можно заправить, — 50 литров. Скидка — до 99%. Есть несколько условий:
- заправка всего объема — единовременно и только в бак автомобиля;
- сертификат на скидку действует только в период проведения акции: то есть с 10 утра и до 15.00 23 февраля;
- владельцы топливных карт в акции участие принимать не могут;
- скидка, заработанная в рамках акции, с другими действующими скидками и акциями не суммируется.
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