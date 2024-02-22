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23 февраля «ТАИФ-НК АЗС» приглашает подтянуть скидку

06:00, 22.02.2024 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
23 февраля «ТАИФ-НК АЗС» приглашает подтянуть скидку
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День защитника Отечества одна из крупнейших сетей АЗС в Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС», приглашает всех принять участие в акции «Подтяни скидку».

Только 23 февраля с 10 утра и до 15.00 любой желающий сможет испытать свою силу и заработать скидку до 99% на любой вид топлива. Все, что для этого нужно, — приехать на АЗС по одному из указанных адресов.

В Казани:

  • АЗС №102 по ул. Николая Ершова, 27г;
  • АЗС №103 по ул. Горьковское шоссе, 46;
  • АЗС №107 по ул. Комиссара Габишева, 30;

в Набережных Челнах:

  • АЗС №233 по проспекту Чулман, 109;
  • в Нижнекамске — АЗС №234 по ул. Студенческой, 44;
  • в Нурлате — АЗС №403 по ул. Нурлатской, 6;
  • в Бугульме — АЗС №501 по ул. Ягофарова, 32;
  • в Буинске — АЗС №318 по ул. Мусы Джалиля, 5;
  • в Тольятти — АЗС №603 по ул. Комсомольской, 86к;
  • в Богатых Сабах — АЗС №711 по ул. Объездной, 2а.
Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Правила просты: сколько раз подтянулся за один подход на турнике, столько процентов скидки и заработал. Максимальный объем топлива, что можно заправить, — 50 литров. Скидка — до 99%. Есть несколько условий:

  • заправка всего объема — единовременно и только в бак автомобиля;
  • сертификат на скидку действует только в период проведения акции: то есть с 10 утра и до 15.00 23 февраля;
  • владельцы топливных карт в акции участие принимать не могут;
  • скидка, заработанная в рамках акции, с другими действующими скидками и акциями не суммируется.
Авто Татарстан ТАИФ-НК АЗС
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