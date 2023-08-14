Заправь свою удачу вместе с «ТАИФ-НК АЗС»

Один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Татарстана ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов не только высококачественным топливом, но и регулярными маркетинговыми акциями.

С 1 августа 2023 года в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Заправь Удачу!». В рамках акции клиентов сети ожидают более 7 000 призов, в том числе главный приз — новый, комфортный и современный внедорожник, который, несомненно, станет любимцем в любой семье.

Стать участником акции совсем не сложно. Нужно лишь заправиться в сети «ТАИФ-НК АЗС» с использованием карт программы лояльности «Альтернатива» любого типа, зарегистрироваться на сайте акции и вводить данные чеков. За каждые полные 50 литров топлива по зарегистрированным чекам выдается один купон участника. Больше заправок — больше купонов и выше шанс стать обладателем крутой иномарки и других ценных подарков!

Каждый участник получает гарантированные призы. В зависимости от количества купонов, автовладельцы получают скидки на приобретение топлива и сопутствующих товаров.

Акция проходит в три этапа. По завершению каждого состоится розыгрыш призов. Срок проведения акции — с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года.

Полную информацию и детальную инструкцию о том, как «заправить удачу», можно получить на странице акции.

— «ТАИФ-НК АЗС» любит радовать своих клиентов приятными сюрпризами и розыгрышами. Масштабная акция «Заправь удачу» только началась. И у каждого клиента нашей сети есть шанс выиграть. Заправляйтесь только качественным топливом от производителя на «ТАИФ-НК АЗС», участвуйте в акциях и вам обязательно повезет! — отметил коммерческий директор сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Полина Шевчук