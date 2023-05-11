На «ТАИФ-НК АЗС» выгодные предложения на топливо по акции «Весна с кофе»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов новыми интересными предложениями. Для всех любителей кофе крупнейший топливный ретейлер предоставляет возможность приобрести ароматный напиток с дополнительной выгодой на АЗС. До конца мая клиенты сети могут повысить скидку за каждый литр топлива еще на 1 рубль, купив капучино или латте объемом от 300 мл.

— Наша задача — клиентоориентированные автозаправочные станции, на которые приятно заезжать и где всегда выгодно заправляться качественным топливом от производителя. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о реальных преимуществах, которые с каждым днем привлекают все больше клиентов «ТАИФ-НК АЗС». И в первую очередь это дисконтная программа «Альтернатива», позволяющая максимально экономить на заправке автомобиля, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Заезжайте на наши АЗС и встречайте наступающее лето ярко и с прекрасным настроением.

С более подробными условиями и правилами проведения акции «Весна с кофе» можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также продолжает действовать акция «Весенний марафон» с розыгрышем подарочных карт на топливо. Чтобы принять участие в акции и претендовать на подарок, клиенту достаточно выполнить простые условия: заправить автомобиль на АЗС, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», от 25 и более литров любым видом моторного топлива с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива». Самым активным участникам с максимальным числом транзакций по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» по окончании срока действия акции будут вручены сертификаты номиналом 3 000 рублей. Акция продлится до 4 июня 2023 года.

