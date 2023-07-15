Жаркие скидки на топливо в сети автозаправок «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Не перестает радовать своих клиентов приятными предложениями и выгодными ценами на топливо сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС». Крупнейший топливный ретейлер в Республике Татарстан предоставляет участникам программ лояльности «Альтернатива» возможность выгодно приобрести качественное топливо от производителя.

Весь июль для всех владельцев дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» «ТАИФ-НК АЗС» дарит скидку 2 рубля с каждого литра топлива при заправке от 25 литров!

Условия акции максимально просты — при покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» всем клиентам предоставляется скидка на покупку АИ-92, АИ-92 ЭКО, АИ-95, дизельного топлива и сжиженного газа — 1 рубль с каждого литра. При заправке от 25 литров и больше клиентам предоставляется повышенная скидка в 2 рубля с литра!

Чтобы участвовать в акции, водителю нужно лишь перед совершением покупки на АЗС предъявить карту программы лояльности.

— Мы видим, какой интерес вызывают у клиентов «ТАИФ-НК АЗС» различные акции, которые проводятся на наших автозаправочных станциях. Мы дорожим каждым нашим клиентом и предлагаем им только качественное топливо, отличный сервис и возможность сэкономить с картами программы лояльности. Заправляйтесь на «ТАИФ-НК АЗС» и получайте выгодные цены на все виды топлива! — подчеркнул коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Акционное предложение действует с 1 по 31 июля 2023 года и распространяется на все виды топлива на всех АЗС сети.

Стать владельцем карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» можно, купив их на автозаправочных станциях компании. Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Полина Шевчук