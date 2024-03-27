На всех АЗС сети «ТАИФ-НК» доступна оплата по СБП

Фото: предоставлено ООО "ТАИФ-НК-АЗС"

В современном мире многие из нас отказались от наличных платежей в пользу бесконтактной оплаты. Прогресс не стоит на месте, и вот мы уже производим оплату с помощью смартфона. Сеть «ТАИФ-НК АЗС», шагая в ногу со временем, предлагает воспользоваться на своих станциях бесконтактной оплатой с помощью смартфона через систему СБП.

Способ оплаты доступен клиентам каждой АЗС сети. Все, что нужно сделать, — зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать «оплата по QR-коду», отсканировать код и подтвердить оплату на открывшейся странице. После оплаты клиент может получить чек транзакции как в бумажном виде, так и в электронном формате на почту.

— Сегодня, в условиях жесткой конкуренции, добиться успеха на рынке можно, только предлагая качественные и технологичные продукты. ООО «ТАИФ-НК АЗС» — это сильный и узнаваемый бренд, который ассоциируется с высоким качеством топлива, удобством и выгодными предложениями для клиентов. Наша цель — продолжить дальнейшее успешное развитие и укрепление лидирующей позиции на рынке, в том числе за счет использования современных сервисов оплаты, — подчеркнул коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.



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