ТАИФ-НК АЗС приняло участие в «Kazan Oil, Gas&Chemistry»

11:00, 29.08.2025 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 20
  Динар Фатыхов
Самая крупная сеть АЗС в Республике Татарстан — «ТАИФ-НК АЗС» приняла участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме и международной выставке «Kazan Oil, Gas & Chemistry». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

