Третья Lada NIVA Legend акции «Охота за Легендой» от сети ТАИФ-НК АЗС обрела владельца

00:00, 24.02.2025 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 27
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  • Мария Зверева
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • МАрия Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева

Третий, завершающий этап традиционной маркетинговой акции «Охота за Легендой» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялся на днях. Главный приз этого этапа достался Станиславу Евсеенкову из Казани. Ключи от новенькой Lada NIVA Legend и подарочные карты на сумму в 10 тыс. рублей победителям вручили спустя чуть менее недели с момента розыгрыша.

Всего в рамках акции «Охота за Легендой» в три этапа были разыграны 6 360 призов: подарочных сертификатов и скидок на приобретение моторного топлива, а также три автомобиля. Списки победителей по каждому из этапов розыгрыша опубликованы на сайте акции.

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