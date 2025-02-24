Третья Lada NIVA Legend акции «Охота за Легендой» от сети ТАИФ-НК АЗС обрела владельца

Третий, завершающий этап традиционной маркетинговой акции «Охота за Легендой» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялся на днях. Главный приз этого этапа достался Станиславу Евсеенкову из Казани. Ключи от новенькой Lada NIVA Legend и подарочные карты на сумму в 10 тыс. рублей победителям вручили спустя чуть менее недели с момента розыгрыша.

Всего в рамках акции «Охота за Легендой» в три этапа были разыграны 6 360 призов: подарочных сертификатов и скидок на приобретение моторного топлива, а также три автомобиля. Списки победителей по каждому из этапов розыгрыша опубликованы на сайте акции.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». 18+ Токен: 2SDnjd5NsqN