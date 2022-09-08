Выгодные скидки на «ТАИФ-НК АЗС» с картой Банка «Аверс»
Лето закончилось, а сезон выгодных предложений на ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан совместно с ООО Банк «Аверс» проводит акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.
По условиям акции, держатели карт Банка «Аверс» могут получить скидку 5% при покупке любого вида топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».
Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях Группы компаний ТАИФ и распространяются на все карты, эмитированные Банком «Аверс».
— Ежемесячно наша компания проводит для своих клиентов различные стимулирующие акции, предлагая повышенные скидки и поощрения. Для нас важно, чтобы клиент уезжал с наших заправок всегда довольный и с хорошим настроением, — напоминает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
Акция «Командная игра» проводится до 15 сентября 2022 года. С более подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.
Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также проходит масштабная акция «Полный бак подарков» с розыгрышем более 3 000 ценных подарков, где главный приз — автомобиль.
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Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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