Выгодные скидки на «ТАИФ-НК АЗС» с картой Банка «Аверс»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Лето закончилось, а сезон выгодных предложений на ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан совместно с ООО Банк «Аверс» проводит акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

По условиям акции, держатели карт Банка «Аверс» могут получить скидку 5% при покупке любого вида топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях Группы компаний ТАИФ и распространяются на все карты, эмитированные Банком «Аверс».

— Ежемесячно наша компания проводит для своих клиентов различные стимулирующие акции, предлагая повышенные скидки и поощрения. Для нас важно, чтобы клиент уезжал с наших заправок всегда довольный и с хорошим настроением, — напоминает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Акция «Командная игра» проводится до 15 сентября 2022 года. С более подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также проходит масштабная акция «Полный бак подарков» с розыгрышем более 3 000 ценных подарков, где главный приз — автомобиль.



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