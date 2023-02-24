В День защитника Отечества сеть «ТАИФ-НК АЗС» «подтянула» скидку на топливо

Фото: Максим Платонов

Ежегодно крупнейшая сеть автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет сильную половину человечества с Днем защитника Отечества и организует праздник для своих клиентов.

В этом году 23 февраля «ТАИФ-НК АЗС» провела акцию «Подтяни скидку», которая стала уже добрым традиционным мероприятием компании, сразу на нескольких автозаправочных станциях сети — в Казани на АЗС №102 по улице Николая Ершова, 27г и АЗС №134 по Мамадышскому тракту, 2; в Набережных Челнах на АЗС №233 по проспекту Чулман, 109; в Нижнекамске на АЗС №211 по улице Молодежной, 70б; в Нурлате на АЗС №403 по улице Нурлатской, 6д; в Буинске на АЗС №318 по улице М. Джалиля, 5; в Альметьевске на АЗС №508 по улице Объездной, 39; в Богатых Сабах на АЗС №711 по улице Объездной, 2а и в Тольятти на АЗС №603 по улице Комсомольской, 86к.

Мужчин, приехавших в этот день заправить автомобиль на АЗС, ждал приятный сюрприз. Покупателям предоставлялась единоразовая уникальная скидка на все виды топлива, равная количеству подтягиваний на турнике (одно подтягивание — 1% скидки).

— Заехали с семьей по пути заправиться на «ТАИФ-НК», а тут такой сюрприз. С удовольствием принял участие в акции, еще и сэкономил. Спасибо организаторам за праздник и отличное настроение! Всегда заправляюсь на «ТАИФ-НК АЗС». Доволен качеством и бензина, и сервиса. Так держать! — делится впечатлениями один из посетителей АЗС.

Также всем участникам акции были вручены памятные подарки от сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС».

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— Коллектив нашей компании поздравляет сильную половину человечества с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день наша большая и дружная семья — сеть АЗС ГК ТАИФ желает всем крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой, — поздравляет с праздником коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Мы благодарим наших клиентов, партнеров, что выбираете нашу сеть АЗС. Каждый день мы работаем, чтобы максимально удовлетворить ваши ожидания. Мы уделяем качеству топлива большое внимание, постоянно осуществляем его контроль и считаем это важнейшим показателем нашей работы.