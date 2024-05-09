В честь Дня Победы на заправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» развернулась полевая кухня

Фото: Динар Фатыхов

Вкусная гречневая каша с мясом и горячий чай по случаю 79-й годовщины Дня Победы ожидали каждого посетителя автозаправочной станции №134 сети «ТАИФ-НК АЗС» (одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Татарстане и Поволжье), которая находится в Казани на улице Мамадышский тракт.

— В ООО «ТАИФ-НК АЗС» уже сложилась добрая традиция: ежегодно в честь праздника Великой Победы проводить акцию с выездной полевой кухней. Нашим клиентам мы предоставляем возможность не только заправиться качественным топливом, поступающим напрямую от производителя, но и попробовать вкусную солдатскую кашу с мясом и горячим чаем, что особенно актуально в эти не самые жаркие дни. В этом году выбрали локацию на улице Мамадышский тракт, особенно загруженной в праздничные и выходные дни, чтобы угостить больше казанцев и гостей города, — рассказал журналисту «Реального времени» коммерческий директор Общества Наиль Шайдуллин.

Многие из тех, кто заехал заправиться, подходили на ароматы каши и с удовольствием пробовали угощение.

— Мы едем к бабушке и дедушке большой и дружной компанией — с детьми и племянниками. Всегда, когда направляемся в Константиновку, останавливаемся здесь, чтобы заправиться. А тут еще и угощение, — поделилась эмоциями Эльмира Хусаинова. Женщина рассказала, что на День Победы у семьи большие планы. И это — традиция.

— От бабушки и дедушки потом поедем на кладбище — навестить могилу нашего Сайфуллы-бабая. Он служил, воевал, получил тяжелую травму. Мы купили гвоздики и едем отдать дань памяти нашему защитнику. Мы всегда в День Победы обязательно его навещаем.

Руслан Гелимзянов на АЗС ТАИФ-НК заглянул вместе с сыном Расулем. Поводов — два: заправиться, чтобы бензина хватило на все запланированные на сегодня поездки, и попробовать армейской каши. Вспомнить молодость. Об акции узнал в интернете.

— С полевой кухней я знаком еще со студенческих лет. Учился в КХТИ, и у нас была военная кафедра, где проводились учения. Решили начать отсюда, чтобы заправиться. Живем недалеко, и всегда тут именно покупаем топливо. Сейчас подкрепимся сами и поедем в Парк Победы — встретимся с друзьями.

На вопрос, как каша, Расуль ответил по-армейски коротко: «Вкусно!»

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чариар Акмирадов родом из солнечного Туркменистана. Горячей каше и чаю в столь прохладный майский день был искренне рад. Сам молодой человек уже два года живет в Казани — учится в КНИТУ. Планы на День Победы — масштабные:

— Машину заправил, сейчас сам подзаправлюсь и поеду на парад Победы. Говорят, что еще и концерт будет грандиозный. Хочется посмотреть, — поделился он. А еще передал большое спасибо компании «ТАИФ-НК АЗС» — и за угощение, и за качество работы, приветливость и открытость в общении с клиентами.

Арсений Фавстрицкий