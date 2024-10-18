Более 2000 призов, в том числе автомобиль: состоялся первый этап розыгрыша акции «Охота за Легендой»

Более 2 тыс. призов, в том числе автомобиль «Lada NIVA Legend» были разыграны в рамках первого из трех этапов специальной акции от сети «ТАИФ-НК АЗС» «Охота за Легендой». Призы уже вручаются владельцам, а в компании напоминают: впереди еще два этапа, тысячи призов, в том числе еще два автомобиля «Lada NIVA Legend». Присоединиться к «Охоте за Легендой» можно в любой момент. Все, что для этого нужно – заправляться на АЗС сети «ТАИФ-НК» и не забывать регистрировать коды из чеков на сайте акции.
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