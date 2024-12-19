«Охота за «Легендой» от сети АЗС «ТАИФ-НК»: состоялся второй этап розыгрыша

Специальная акция «Охота за «Легендой» от сети АЗС «ТАИФ-НК» набирает обороты. На днях состоялся второй этап розыгрыша. С помощью генератора случайных чисел были определены обладатели почти 2,5 тыс. призов. В том числе уже второго автомобиля Lada NIVA Legend. Главный приз этапа отправился в г. Нижнекамск.

— Хочу развеять миф о том, что выиграть нереально! В «ТАИФ-НК АЗС» все реально. А еще все прозрачно и честно, — поделилась эмоциями победитель Лариса Васильева.

Завершающий этап розыгрыша акции «Охота за «Легендой» состоится в феврале. Кто станет владельцем новенького авто, скидок и подарочных сертификатов? Возможно, вы! Все, что для этого нужно, — заправляться качественным автомобильным топливом на АЗС сети «ТАИФ-НК» и регистрировать коды из чеков на сайте акции.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». 18+ Токен: 2SDnjcLc4YB