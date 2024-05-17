В поиске новых партнеров

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ООО «ТАИФ-НК АЗС» участвует в XV международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В выставочном центре «Казань Экспо» на выставке Russia Halal Expo наряду с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями свой стенд представило ООО «ТАИФ-НК АЗС». Коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин рассказал, что основная цель участия компании в выставке — рассказать о сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС», одной из самых крупных в Приволжском федеральном округе.

Аудитория у выставки впечатляющая — в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» участвуют представители 84 регионов России и 85 стран мира. В рамках форума состоится 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Мероприятие призвано укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и исламских стран.



— Крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов Российской Федерации и стран Организации Исламского сотрудничества — это уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадка для построения конструктивного диалога между участниками форума, — подчеркнул в своем приветствии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и пригласил гостей посетить экспозиции выставки.

После торжественного открытия форума премьер-министр и почетные гости из стран Организации Исламского сотрудничества отправились знакомиться с участниками выставки.

Стенд «ТАИФ-НК АЗС» представил гостям генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов.

— В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила несколько крупных розничных продавцов моторного топлива в единую сеть под управлением «ТАИФ-НК АЗС». В настоящее время более 200 АЗС Общества находятся на территории Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Самарской Ульяновской областей. «ТАИФ-НК АЗС» реализует высококачественное топливо производителя «ТАИФ-НК» — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации, — отметил Ильшат Фаттахов.



Участие в выставке и экономическом форуме для компании — это возможность найти общий язык с международными перевозчиками и транспортными компаниями, познакомить их с преимуществами сети АЗС. Ежедневно на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС» заправляются и делают покупки более 70 тысяч человек. Компания прилагает серьезные усилия, чтобы создать комфорт для своих клиентов.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Общество проводит программу ребрендинга автозаправочных станций, в ходе которой мы не просто меняем облик станций, но и создаем новые услуги для посетителей. Топливо доставляется на станции напрямую от производителя и проходит дополнительные проверки в лабораториях нашего общества. На сегодняшний день на наших АЗС есть магазины, можно воспользоваться услугами придорожного сервиса. Мы стараемся максимально показать наше татарское гостеприимство. Например, у нас продается национальная выпечка, которую готовит также предприятие группы «ТАИФ» — ООО «Карсар», — поделился Наиль Шайдуллин.



«ТАИФ-НК АЗС» динамично развивается. Стабильно растут количество посетителей, объемы продаж сопутствующих товаров и топлива как корпоративным клиентам, так и физическим лицам.