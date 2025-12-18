Вручены призы второго этапа акции «Дорога к счастью» от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Определены победители и вручены призы второго этапа традиционной маркетинговой акции от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана и Поволжья — ООО «ТАИФ-НК АЗС» . Было разыграно более двух тыс. призов, в том числе главный приз этапа — сертификат на 100 тыс. рублей.

Полный список победителей, а также перечень призов, условия участия и даты розыгрыша призов завершающего этапа акции, включая автомобиль Geely Monjaro, — на сайте акции .

Как проходил сам розыгрыш и вручение призов — в фоторепортаже «Реального времени».

