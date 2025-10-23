Сеть АЗС ТАИФ-НК вручила призы победителям первого этапа акции «Дорога к счастью»

Сертификаты на приобретение моторного топлива обрели своих владельцев

Фото: Динар Фатыхов

Состоялось вручение призов первого этапа традиционной акции от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Напомним: сам розыгрыш многочисленных призов состоялся 8 октября в прямом эфире. Определять победителей помогал специальный гость студии — российский профессиональный футболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы, центральный полузащитник, капитан команды ФК «Рубин» Олег Иванов.

И вот — торжественный момент: счастливчиков, ставших обладателями сертификатов на сумму в 10 и 100 тыс. рублей, 22 октября пригласили на АЗС сети ТАИФ-НК, которая расположена в Казани, на ул. Ершова, 27 г.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руслан Гарипов участвует в акции второй год подряд. В «Охоте за Легендой» повезло стать обладателем скидки на покупку топлива. В этот раз стал обладателем сертификата на 10 тыс. рублей.

— Надеюсь на свою удачу. Первый шаг на «Дороге к счастью» уже сделал. Езжу активно. Когда позвонили и сказали, что стал обладателем приза, решил, что выиграл автомобиль (смеется). Но… придется подождать февраля. И регистрировать еще чеки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один счастливчик, выигравший сертификат на 10 тыс. рублей, — Айрат Мухамедов — участник акций от сети «ТАИФ-НК АЗС» со стажем.

— Вот сколько проходят акции, столько и участвую. Раньше только было все «по нулям». Особо в жизни на лотереи не везет. А тут вот выигрыш! Когда позвонили — первая мысль, что какие-то мошенники. Но потом уже понял, что все серьезно. И вот сейчас убедился, что все по-честному, — признался он журналисту «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ильназ Галеев, обладатель главного приза этапа — сертификата на 100 тыс. рублей, сумел подтвердить правдивость поговорки «Новичкам везет»:

— Сам человек не азартный. Просто заправляюсь же в сети «ТАИФ-НК АЗС». На кассе говорят: акция — можно зарегистрироваться и поучаствовать в борьбе за очень хорошие призы. Вот и зарегистрировался. Участвую в акции первый раз. Получается, что человек я — фартовый (смеется). Позвонили на прошлой неделе. Сам я поверил сразу. А вот жена отнеслась с недоверием. Говорит: «мошенники, наверное». Потом убедилась. Обрадовалась, — признался герой.

Реклама: ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После вручения призов, всех ожидало фото на фоне главного приза акции — белоснежного автомобиля Geely Monjaro в полной комплектации.

Поздравляя победителей, коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин отметил:

— Главный приз акции перед вами. Шанс выиграть его есть у каждого. Все, что нужно для этого сделать, — заправляться высококачественным автомобильным топливом, поступающим в сеть ТАИФ-НК АЗС напрямую от производителя, регистрировать чеки на сайте акции и дождаться следующих этапов конкурса.

Арсений Фавстрицкий