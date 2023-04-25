В сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовал «Весенний марафон» подарков

Фото: Максим Платонов

Надоело копить чеки, а хочется получать призы здесь и сейчас? Тогда не медлите! Заезжайте на автозаправочные станции сети «ТАИФ-НК АЗС» и получайте шанс выиграть свой заветный подарок. Здесь с 24 апреля стартовала акция «Весенний марафон» с розыгрышем подарочных карт на топливо.

В течение 42 дней крупнейший топливный ретейлер республики будет вручать своим покупателям 42 подарочные карты номиналом по 1000 рублей.

— Мы в «ТАИФ-НК АЗС» любим радовать наших клиентов новыми интересными акциями и сезонными предложениями. Заезжайте на наши АЗС, заправляйтесь чаще качественным топливом от производителя и увеличивайте шансы на победу. Розыгрыши призов будут проводиться за каждый день действия акции, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Чтобы принять участие в акции и претендовать на подарок, клиенту достаточно выполнить простые условия: заправить автомобиль на АЗС, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», от 25 и более литров любым видом моторного топлива с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива».

А самым активным участникам с максимальным числом транзакций по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» по окончании срока действия акции будут вручены сертификаты номиналом 3000 рублей.

Акция «Весенний марафон» продлится до 4 июня 2023 года. Поспешите! Количество призов ограничено.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции «Весенний марафон», а также с результатами акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru или в телеграм-канале https://t.me/taif_azs.