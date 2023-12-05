Завершен ребрендинг на очередной станции «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В сети одного из крупнейших операторов розничного рынка нефтепродуктов в Республике Татарстан и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная кампания по ребрендингу и модернизации. В ноябре 2023 года введена в эксплуатацию полностью обновившаяся АЗС №310, расположенная по адресу: Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Гагарина.

Для Айгуль Садруллиной, почти 17 лет проработавшей на этой самой АЗС оператором, а сейчас в должности менеджера компании отвечающей за работу сети в Камско-Устьинском и части Апастовского районов, открытие АЗС №310 в обновленном виде — двойное событие: преобразилась станция, которую она считает родной, и это стало финальной точкой в реализации кампании по ребрендингу на вверенной ей территории.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Поменялось практически все: раньше было по одной колонке на один «пистолет» на каждый вид топлива. Собирались очереди, люди тратили время. Сейчас у нас новые колонки сразу на несколько видов топлива. Одновременно могут заправляться четыре машины. Расширен ассортимент: доступно брендированное топливо АИ-92 ЭКО и сопутствующие товары. Также у нас прошел ребрендинг здания, построен новый навес, полностью заменены резервуары под топливо... По факту, это полностью новая автозаправочная станция, просто на старом, привычном для жителей района месте. Наши клиенты довольны и новым видом АЗС, и новым подходом к работе, — отметила она.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Процесс ребрендинга сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовал в 2019 году. В ходе модернизации на АЗС внедряются современные экологические стандарты и совершенные стандарты качества обслуживания. Компания ставит перед собой амбициозную цель — предоставлять услуги одинаково высокого уровня на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС», охватывающей все районы Татарстана, а также представленной в Республике Удмуртия, Кировской, Ульяновской и Самарской областях.