Главный приз акции «Дорога к счастью» от «ТАИФ-НК АЗС» кроссовер Geely Monjaro обрел владельца

Состоялось вручение призов победителям третьего, завершающего этапа традиционной маркетинговой акции от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Динар Фатыхов

И главный приз — автомобиль! Маркетинговая акция «Дорога к счастью» от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстан, ООО «ТАИФ-НК АЗС», завершена. Кому достался кроссовер Geely Monjaro и что говорят обладатели топливных сертификатов — в материале «Реального времени».

Более 6 тысяч призов

Скидки и подарочные сертификаты на приобретение моторного топлива — всего более 6 тыс. призов — были разыграны в три этапа в рамках маркетинговой акции «Дорога к счастью» от сети ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финальный, третий, этап акции, который и определил обладателя главного приза — белоснежный кроссовер Geely Monjaro, состоялся на днях. Как всегда, розыгрыш проходил открыто — в прямом эфире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Участников наших акций год от года становится все больше, — поделился с ведущим розыгрыша заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

«Отец сказал: ты выиграешь машину»

Посетители АЗС сети «ТАИФ-НК», которая расположена в Казани, на ул. Ершова, 27, уже и сами с нетерпением ждут февраля, чтобы вновь стать свидетелями церемонии вручения главных призов. По традиции акция проходит именно здесь. Не обманулись они в ожиданиях и в этом году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инсаф Вагизов родом из Набережных Челнов, но сейчас живет в Казани. Парень учится на стоматолога. Сейчас на втором курсе. Минувшим летом родители вручили ему ключи от автомобиля «Лада Гранта». Отец, кроме традиционного «будь аккуратен на дорогах, сын», дал еще один совет:

— Отец мне говорит: регистрируй чеки, участвуй в акции от «ТАИФ-НК АЗС». Выиграешь машину! Как предчувствие у него было.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как признался Инсаф, семья уже не первый год активный участник акций от сети «ТАИФ-НК АЗС», но именно ему выпало взять главный приз — автомобиль.

— Когда мне позвонили, я не поверил. Потом зашел на свою страницу на сайте акции и увидел: я действительно являюсь победителем. Главный приз — Geely Monjaro! Первыми об этом от меня узнали родители, семья моя, брат. Другим родственникам рассказали. Я первые две ночи даже спал плохо. Адреналин зашкаливал. Сейчас уже успокоился. Как поступлю с машиной? Уже решил, что отдам родителям. Они мне летом подарили ту, на которой я сейчас езжу. Но даже если бы у меня машины не было — все равно бы им отдал, — рассказал обладатель главного приза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, родители Инсафа в день вручения призов встали еще до первых лучей солнца, чтобы приехать в Казань и разделить с сыном радость победы. Эмоций, когда ему вручал ключи заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС», не сдерживали.

— Поздравляю. Заправляйтесь еще и участвуйте в новых акциях от сети «ТАИФ-НК АЗС». Будьте счастливы, — пожал руку победителю Наиль Шайдуллин.

«Это не первый наш выигрыш от «ТАИФ-НК АЗС»

Эльза Сафина на вручение топливного сертификата на 10 тыс. рублей тоже приехала не одна. Группой поддержки выступила дочка Мила.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А я чувствовала, что что-то выиграю. Поэтому, когда позвонили и сказали: «Здравствуйте, Эльза, мы звоним из «ТАИФ-НК АЗС» — не удивилась. Сразу поняла: звонят с хорошей новостью, — рассказала одна из победительниц розыгрыша.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В акциях от сети «ТАИФ-НК АЗС» участвуют всей семьей. За полгода, как подсчитали, на две машины — ее и мужа, заправили тонну топлива. Будут ли продолжать участвовать в розыгрышах?

— Конечно! Тем более что это уже не первый наш выигрыш от «ТАИФ-НК АЗС». На этой же самой заправке нам несколько лет назад вручали сертификат на путешествие, — сообщила Эльза Сафина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А Эльвира Захарова о том, что стала счастливой обладательницей топливного сертификата на 10 тыс. рублей узнала перед своим путешествием. Завтра отправляется в отпуск. А сегодня получает приз.

— Получается, что выигрыш выпал как подарок к поездке на отдых (улыбается). Сертификат отдам мужу. Он остается дома — работа. Собственно, он и за рулем у нас в семье, а я — за штурмана, — призналась обладательница приза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она также рассказала, что в акциях от «ТАИФ-НК АЗС» с мужем стараются участвовать всегда. Но вот с призами пока не везло. Предполагает, что их удача станет хорошим примером для других:

— Не знаю — участвовали ли в акции родные и знакомые, но обязательно расскажем, что стать победителем здесь — реально: не просто заправляться топливом, но и получить шанс выиграть очень хорошие призы. Даже машину!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эмиль Хамадьяров чеки в акции регистрирует уже два года, но пока в свою удачу не особо верил. До недавнего времени.

— Позвонили примерно неделю назад, сказали, что стал победителем и пригласили на вручение. Я в шоке! Удивлен! Никогда не выигрывал! Регистрировал чеки, это же совсем не трудно. Но ничего особо не ожидал, — признается обладатель топливного сертификата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будет ли участвовать в акциях дальше? Несомненно! Рекомендует ли другим автовладельцам потратить несколько минут на регистрацию в личном кабинете?

— Конечно! Это же просто. Здесь без обмана! У «ТАИФа» репутация безупречная. Все честно! — уверен Эмиль Хамадьяров.

«В выигрыше — каждый»

Наиль Шайдуллин рекомендует не расстраиваться тем, кому в этот раз не улыбнулась удача. Акции от сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» потому и называются традиционными, что проходят каждый год. Более того:

— В наших планах повысить в 2026 году маркетинговую активность. Что касается призов, то я немного сохраню интригу, но уверен: наши клиенты будут впечатлены, когда узнают, за что им предстоит бороться, — сразу после завершения третьего этапа розыгрыша, анонсировал он планы компании на текущий год.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А на этом в сети «АЗС ТАИФ-НК» сделали особый акцент:

— Мы уверены, что каждый, кто заправляется в нашей сети АЗС, всегда остается в выигрыше, потому что они заправляются качественным топливом, поступающим напрямую от производителя — одного из ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны — АО «ТАИФ-НК», — подчеркнул заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.