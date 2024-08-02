Более 6 тыс. призов и 3 автомобиля: в «ТАИФ-НК АЗС» стартовала новая акция

Фото: коллаж realnoevremya.ru

С первого августа 2024 года в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Охота за Легендой».

Стать участником акции и претендовать на призы просто. Для этого нужно заправлять свой автомобиль в сети «ТАИФ-НК АЗС» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива», регистрировать коды с чека на странице акции. За каждые 50 литров топлива по зарегистрированным чекам участникам акции присваивается специальный номерной купон. Именно он и участвует в розыгрыше.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Акция проходит в 3 этапа. Регистрация чеков для участия в акции продлится с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года. Принять участие в «Охоте за Легендой» могут только граждане РФ старше 18 лет. Победителей в прямом эфире определит генератор случайных чисел.