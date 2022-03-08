В Международный женский день «ТАИФ-НК АЗС» организовал праздник для представительниц прекрасного пола
В марте есть особый повод поздравить представительниц прекрасного пола. В честь Международного женского дня сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» для своих прекрасных клиенток организовала праздник на АЗС 134 по улице Мамадышский тракт, 2.
В этот день всех желающих угощали ароматным горячим чаем, кофе и вкусными пирожными.
— Большое спасибо «ТАИФ-НК АЗС» за организацию праздника, настроение и улыбки. Очень приятно. Мы уже много лет заправляемся на «ТАИФ-НК». Качество топлива на высшем уровне и никогда не подводило, — отметила одна из клиенток ООО «ТАИФ-НК АЗС».
Также автолюбительниц, приехавших заправить автомобиль на АЗС, ждал приятный сюрприз — акция «Весеннее обострение». Дамам предоставилась возможность совершить три броска теннисным мячиком в мишени, каждая из которых соответствовала определенному номиналу скидки на топливо. По итогу трех бросков предоставлялась скидка, равная попаданию в мишень с большим процентом. Помимо этого, всем участницам акции были вручены памятные подарки.
— Мы всегда стремимся радовать клиентов. Посетители наших станций должны получать все самое лучшее — начиная от качества топлива и уровня сервиса, заканчивая хорошим настроением и приятными сюрпризами. ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет всех женщин с праздником весны и красоты. Желает, чтобы жизнь была наполнена любовью, заботой и радостью. Будьте здоровы и счастливы! С праздником! — сказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
Напомним, на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» также возобновились скидки на зимнее дизельное топливо по следующим акциям: «Командная игра» для держателей карт Банка «Аверс», по дисконтной программе «Альтернатива», «Яндекс.GO», «2 GIS» и по всем проводимым кросс-маркетинговым акциям.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо на АЗС поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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