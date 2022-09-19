«ТАИФ-НК АЗС» продлевает акцию «Карта, Деньги, -2»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов.

При покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» всем клиентам предоставляется выгодная скидка на АИ-92, АИ-95 — 2 рубля с каждого литра, на АИ-98, дизельное топливо и СУГ — 1 рубль с каждого литра.

Акция «Карта, Деньги, -2» продлена на всех автозаправочных станциях сети до 30 сентября 2022 года.

— Мы увидели, какой интерес вызвала эта акция у наших клиентов, и решили ее продлить. Всегда в своей работе стараемся исходить из интересов потребителя: предлагаем только качественное топливо от производителя, высокий уровень обслуживания и постоянные выгодные предложения, позволяющие водителям существенно экономить, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям, кроме акции «Полный бак подарков». Подробнее с условиями и правилами проведения можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напоминаем, приобрести дисконтные карты «Альтернатива» можно на АЗС компании. Стоимость карты — 50 рублей.

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