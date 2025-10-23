В акции «Дорога к счастью» от сети «ТАИФ-НК АЗС» определены победители первого этапа

Состоялся первый этап розыгрыша призов в традиционной маркетинговой акции от одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана и Поволжья — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Тысячи призов уже обрели своих владельцев. Главный приз — сертификат на 100 тыс. рублей — достался татарстанцу Ильназу Галееву. Также были вручены сертификаты на сумму в 10 тыс. рублей.
Полный список победителей, а также перечень призов, условия участия и даты розыгрыша призов следующих этапов акции, включая автомобиль Geely Monjaro, — на сайте акции.
Как проходил сам розыгрыш и вручение призов — в фоторепортаже «Реального времени».
Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС».
