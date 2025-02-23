Полевая кухня и скидки: ТАИФ-НК АЗС поздравляет с Днем защитника Отечества

Фото: предоставлено ООО "ТАИФ-НК-АЗС"

Вкусная гречневая каша с мясом и ароматный чай с дымком из настоящей полевой кухни ожидали в День защитника Отечества каждого посетителя одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС», на заправочной станции № 166, что расположена по адресу ул. Нефис, д. 1А.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Посетители с удовольствием дегустировали угощение, а еще фотографировались в буденовках на фоне раритетного УАЗ-69, и подпевали патриотическим песням.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А на самой АЗС, а также еще на двух заправочных станциях сети в Казани — №107, что на ул. Габишева, д.30 и №102, что по адресу ул. Н. Ершова, д.25Г, каждый желающий мог испытать свою физическую силу в традиционной акции «Подтяни скидку». Правила просты: одно подтягивание — один процент скидки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сначала подумал, что это шутка, но решил себя проверить. Оказывается, 10 раз подтянуться еще могу. Последний раз подтягивался, давненько — наверное, в школе еще. 10% скидка — приятно. Спасибо организаторам за такой подарок к празднику! Даже выложу в соцсети, наверное. Есть повод подготовиться к следующей акции. Мне тут подсказали, что такие события на АЗС ТАИФ-НК проходят часто, — рассказал о впечатлениях Расул Садриев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Скидка — это приятно. Но у меня в снегоход не особо много бензина влезает. Тут дело в другом: самого себя проверить. Спортивный азарт. Да и денек-то, какой хороший, солнечный! Всех с праздником! Спасибо за такую акцию. Пойду, кашу попробую, — поделился эмоциями Денис Ахтямов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Активно подтягивали скидки и посетители других участвующих в акции АЗС.

— Ехал по делам, а попал на скидку. 16% заработал (улыбается). Вообще-то спортом я занимаюсь, но больше для себя. А тут — навыки на пользу. Хорошая акция в честь праздника! Спасибо! — не отказал в интервью автовладелец, назвавшийся Ильей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Профессиональный боец стиля Муай-тай по имени Диор от интервью скромно отказался, но на турнике сам показал неплохой результат: уменьшил стоимость заправки для себя на 25%. А вскоре появился на пороге АЗС что на ул. Н. Ершова снова, но уже с другом. Тот подтянулся 30 раз. Спустя 15 минут прибыл еще один товарищ. Ему физподготовка помогла получить скидку в 28%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего за 5 часов, а именно столько длилась акция, на трех АЗС в Казани, испытать себя и подтянуть скидки смогли десятки посетителей заправочных станций. А главное — все зарядились хорошим настроением, а автомобили заправились высококачественным топливом.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— От имени ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и новых побед. Мы благодарим наших клиентов, партнеров за то, что выбираете нашу сеть АЗС, — присоединился к поздравлениям коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий