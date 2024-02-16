И главный приз — автомобиль!

Сеть АЗС ТАИФ-НК провела третий — финальный этап розыгрыша акции «Заправь удачу»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Главный приз — автомобиль Exeed LX, был разыгран в День всех влюбленных в рамках третьего этапа акции «Заправь удачу» от одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Татарстане и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Как проходил розыгрыш и кому достались призы — в материале «Реального времени».

Сюрприз для поклонников автоспорта

С сюрприза для всех поклонников автомобильного спорта начался розыгрыш третьего — финального этапа акции «Заправь удачу» от сети АЗС ТАИФ-НК. Гостем студии и соведущим Макса Проперлова стал один из самых титулованных гонщиков России — пилот команды ТАИФ Моторспорт, человек, собравший в свою копилку практически все трофеи ведущих автодисциплин, шестикратный победитель Российской серии кольцевых гонок Дмитрий Брагин.

Гостем студии стал один из самых титулованных автогонщиков России — Дмитрий Брагин. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— В таком амплуа — гостя розыгрыша акции, я впервые. В программах и прямых эфирах я участвовал, но в таком грандиозном мероприятии, где за призы борется такое большое количество участников, — для меня в новинку, — поделился первыми впечатлениями знаменитый автогонщик.

Дмитрий Брагин: «Гостем столь грандиозного мероприятия я стал впервые». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Впрочем, в студии он освоился быстро, непринужденно побеседовал с ведущим, рассказал и о самой первой победе — еще в 1990 году, на карте класса «Пионер», и о том, что к победам привыкнуть невозможно. Участникам розыгрыша искренне пожелал удачи.

Долгожданный приз

На призы третьего этапа и главное — автомобиль, претендовали почти 420 тыс. купонов. Розыгрыш призов проводился в прямом эфире, при помощи генератора случайных чисел.

На призы третьего этапа акции «Заправь удачу» было зарегистрировано почти 420 тыс. претендентов. Максим Платонов/realnoevremya.ru

На то, чтобы определить более двух тысяч счастливчиков, ставших обладателями многочисленных купонов на скидки и подарков, у генератора ушло примерно 5 минут.

— Самый волнующий момент…, — объявил ведущий готовность к розыгрышу главного приза — автомобиля Exeed LX.

— Барабанная дробь…, — подхватил Дмитрий Брагин и отбил эту самую дробь по бочке с логотипом TAIF Lubricants.

Обладателем главного приза этапа — автомобиля Exeed LX, стал Айзат Ганиев из города Нурлата. Полные результаты розыгрыша доступны на сайте акции «Заправь удачу». Кроме того, каждый из победителей получит уведомление в личный кабинет.

Шанс есть у каждого!

— Рад за победителей. Выиграть здесь — реально, я сам в этом убедился, — позже в интервью журналисту «Реального времени» сообщил Дмитрий Брагин.

Дмитрий Брагин: «Выиграть здесь — реально». Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Маркетинговые акции у ТАИФ-НК АЗС проводятся регулярно. Поэтому победителем, рано или поздно, может стать каждый. Все просто: приезжайте, заправляйтесь качественным топливом, поставляемым напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК», следите за информацией на сайте компании и в ее соцсетях, и участвуйте в розыгрышах, — поддержал его Макс Проперлов.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Главный выигрыш всех наших клиентов — конечно же качественное топливо по выгодной цене на удобных АЗС по всей Республике Татарстан и в соседних регионах: республиках Удмуртия и Чувашия, в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, — уверен коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

А завершился розыгрыш музыкальным подарком от трио «Болгар кызлары».