Выгодные весенние скидки в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Анна Сейтумерова

В крупнейшей сети автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается марафон весенних скидок на топливо. При заправке автомобиля клиенты сети могут воспользоваться акцией «Выгодная заправка» и существенно сэкономить на топливе.

По условиям акции, при покупке бензинов АИ-92, АИ-92 ЭКО, АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива от 25 и более литров с предъявлением карт дисконтной программы «Альтернатива» всем клиентам предоставляется повышенная скидка в размере 3 рублей с каждого литра топлива.

Поспешите! Выгодное предложение действует на автозаправочных станциях сети до 30 апреля 2023 года. Предоставляемая скидка не суммируется с другими действующими акциями на нефтепродукты.

— «ТАИФ-НК АЗС» не перестает радовать клиентов приятными предложениями. На наших заправках мы предлагаем всегда все самое лучшее — качественные нефтепродукты и высокий уровень обслуживания. Также на наших АЗС клиенты могут приобрести новый продукт — бензин АИ-92 ЭКО, соответствующий всем требованиям и стандартам, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Проводите весну ярко вместе с «ТАИФ-НК АЗС» и наслаждайтесь выгодными скидками!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции «Выгодная заправка» можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.