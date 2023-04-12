На «ТАИФ-НК АЗС» началась реализация брендированного топлива АИ-92 ЭКО

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» приступила к реализации брендированного топлива АИ-92 ЭКО. Продажи нового продукта стартовали с начала апреля на АЗС сети в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики.

— Речь идет о нефтепродукте улучшенного качества на базе 92-го бензина экологического класса К5, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе АО «ТАИФ-НК». Новый вид топлива соответствует всем необходимым требованиям и стандартам. Запуску брендированного топлива предшествовала серьезная работа, поэтому в качестве и улучшенных характеристиках нового бензина мы уверены, — рассказывает коммерческий директор компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Улучшенная формула АИ-92 ЭКО позволяет защитить двигатель от износа и снизить расход топлива. Также новая формула позволяет топливу более экономично и эффективно сгорать, а это значит, что уменьшается количество выбросов и токсичных выхлопных газов в атмосферу.

— Мы ожидаем, что новый продукт станет востребованным среди наших потребителей. Поэтому компания планирует увеличивать количество заправок, на которых можно будет приобрести топливо АИ-92 ЭКО, — добавляет Наиль Шайдуллин.

Напомним, на всех автозаправочных станциях сети для клиентов «ТАИФ-НК АЗС» также продолжает действовать гибкая система скидок. При покупке бензина АИ-92 ЭКО, других видов бензина или дизельного топлива от 25 и более литров за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением дисконтных карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» клиенту предоставляется повышенная скидка 3 рубля с каждого литра топлива. Специальное предложение действует до 30 апреля 2023 года.