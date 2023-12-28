Бесконтактная покупка топлива — в сети «ТАИФ-НК АЗС» широко используются цифровые технологии
Просто, как раз, два, три: одна из крупнейших сетей автозаправочных станций Поволжья использует цифровые сервисы для удобства клиентов
Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Татарстане и Поволжье — «ТАИФ-НК АЗС» активно совершенствует сбытовой сервис: реконструируются и модернизируются автозаправочные станции, на всех АЗС используются современные цифровые технологии, в том числе сервис бесконтактной оплаты. Подробности — в материале «Реального времени».
«ТАИФ-НК АЗС» работает на потребителя
В любом районе Татарстана, а также в республиках Удмуртия и Чувашия, в Самарской, Кировской и Ульяновской областях, крылатый барс на малахитовом поле, давно уже стал символом качества и надежности. Сеть автозаправочных станций от «ТАИФ-НК АЗС», это не только бензин и дизельное топливо напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК», но и высокий уровень сервиса.
— Прежде всего, мы делаем ставку на качественное развитие наших заправок, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Мы постепенно меняем не только внешний облик каждой станции, но и проводим техническую модернизацию: топливораздаточные колонки, резервуарный парк, трубопроводы, открываем полноформатные магазины, кафе.
Один из востребованных цифровых инструментов — бесконтактная оплата приобретаемого топлива.
Заправка бензином, не выходя из авто
— Запускаете на смартфоне приложение с помощью QR-кода, выбираете литраж или сумму и через систему быстрых платежей оплачиваете, — рассказала о простоте системы оператор казанской автозаправочной станции №102 сети «ТАИФ-НК АЗС» Елизавета Даутова и добавила, — Я на этой станции работаю уже примерно 2,5 года. Когда трудоустроилась, возможность бесконтактной оплаты уже была.
По словам сотрудницы, число пользователей сервиса неуклонно растет. Это и удобно, и быстро.
Только так заправляет свою «ласточку» и согласившийся пообщаться с журналистом автовладелец, назвавшийся Александром:
— Бесконтактная оплата? Конечно пользуюсь! Очень удобно. Вообще, у меня жена за штурмана, она обычно заправками заведует. Но и сам давно оценил удобство, — поделился он впечатлениями.
Наводишь телефон — получаешь топливо
Сегодня клиентам «ТАИФ-НК АЗС» доступна онлайн-оплата топлива с помощью мобильных приложений «Яндекс. Заправки», Benzuber, «Тинькофф» и т. д. Все что для этого нужно — смартфон. И все.
Технология процесса примерно одинакова:
- скачать приложение, настроить профиль и привязать к нему номер телефона и карты;
- подъехав на АЗС, выбрать ее на карте;
- нажать кнопку «заправиться» и выбрать вид топлива, сумму или литраж;
- оплатить заказ;
- завершив заправку, можно отправляться в дальнейший путь.
— Сегодня добиться успеха на рынке, просто предлагая качественные и технологичные продукты, в условиях жесткой конкуренции практически невозможно. Необходимо внедрять и совершенствовать востребованные потребителями сервисы. ООО «ТАИФ-НК АЗС» — это сильный и узнаваемый бренд, который ассоциируется с высоким качеством топлива, удобством и выгодными предложениями для клиентов. Наша цель — продолжить дальше успешно развивать и укреплять лидирующие позиции на рынке, в том числе за счет использования цифровых решений, — подчеркнул коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
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