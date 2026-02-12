В акции «Дорога к счастью» от «ТАИФ-НК АЗС» разыгран главный приз

Состоялся третий, завершающий этап розыгрыша призов от сети АЗС «ТАИФ-НК»

Более 2 тыс. призов были разыграны в рамках третьего, завершающего этапа традиционной акции от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС». Определилась судьба и главного приза — кроссовера Geely Monjaro.

Победители акции были определены, как всегда, открыто, в прямом эфире. Специальным гостем студии на этот раз стал заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

— Участников наших акций год от года становится все больше. В этом году количество зарегистрированных купонов превысило 400 тыс., — отметил он, отвечая на вопрос ведущего о том, насколько велик на этот раз масштаб акции.

— Каждый, кто приезжает на заправочные станции сети «ТАИФ-НК АЗС», — уже в выигрыше, — отметил Наиль Шайдуллин. И вот почему: — Топливо к нам поступает напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК», расположенного в г. Нижнекамске. Это современное производство, соответствующее всем мировым стандартам. Качество поступающего топлива проверяется неоднократно: как на производстве, так и на АЗС. А это значит, что никаких сомнений у наших клиентов, просто не может быть.

Отдельно было выделено брендированное топливо: АИ-92ЭКО.

— Это — улучшенный бензин. В его составе специализированная присадка, которая помогает топливу в цилиндрах сгорать эффективнее, что повышает КПД двигателя, выделяется больше энергии, соответственно, автомобилисты на этом топливе получают большую приемистость, большую мощность, а кроме того, благодаря полному сгоранию, значительно снижается нагрузка на окружающую спреду.

7 раз запускалась в прямом эфире программа «Рандомус», определяя обладателей призов: скидок от 300 до 1 500 рублей, топливных сертификатов на 5 и 10 тыс. рублей. Кульминацией розыгрыша стало определение обладателя главного приза — кроссовера Geely Monjaro.

Тем, кто пропустил прямой эфир, расстраиваться не стоит: результаты розыгрыша в течение трех рабочих дней будут опубликованы на сайте акции. Там же можно посмотреть запись розыгрыша. Информация будет доступна и в личных кабинетах участников. А вручение сертификатов и ключей от новенького автомобиля состоится в торжественной обстановке уже совсем скоро.

А впереди еще больше приятных моментов. Их анонсировал заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин:

— В наших планах повысить в 2026 году маркетинговую активность. Что касается призов, то я немного сохраню интригу, но уверен: наши клиенты будут впечатлены, когда узнают, за что им предстоит бороться.

