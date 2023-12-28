Доступно и безопасно: «ТАИФ-НК АЗС» предоставляет возможность заправки бытовых газовых баллонов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В частном секторе и дачных комплексах, примыкающих к Казани, активно используются газовые баллоны различной емкости. В зимнее время востребованность в голубом топливе растет. При этом необходимо быть уверенными в том, что газобаллонное оборудование в надлежащем рабочем состоянии и запасов сжиженной пропан-бутановой смеси достаточно.

Одна из крупнейших в Татарстане и Поволжье сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает возможность быстро, безопасно и по выгодным ценам воспользоваться услугой по заправке бытовых газовых баллонов на АЗС №153, которая расположена по адресу: город Казань, ул. Магистральная, 116, к. 2.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». скриншот realnoevremya.ru с сайта taifazs.ru/maps

Заправка производится специалистами АЗС с использованием специального оборудования. Баллон наполняется на весах, с учетом количества остатков и вновь поданного газа, что гарантирует безопасность операции. Сам резервуар в обязательном порядке проверяется на утечку и срок эксплуатации.

Для владельцев карты «Альтернатива» предусмотрены скидки.