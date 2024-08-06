«ТАИФ-НК АЗС» открывает «Охоту за «Легендой»

В одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Татарстана дан старт новой маркетинговой акции

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Более 6 тысяч призов и сразу три внедорожника — NIVA LEGEND. Все это может достаться самым активным клиентам сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК». Один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Татарстана продолжает радовать своих клиентов не только высококачественным топливом, поставляемым напрямую от производителя, но и регулярными яркими маркетинговыми акциями.

С 1 августа 2024 года в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Охота за «Легендой», а точнее, сразу за тремя автомобилями NIVA LEGEND. Автомобили разыгрываются каждые два месяца, по одному автомобилю на каждом из трех этапов.

С 1 августа 2024 года в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Охота за «Легендой». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме автомобилей каждому участнику акции доступны гарантированные призы за выполнение достижений на каждом из этапов!

Главные призы уже можно увидеть на АЗС сети. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Шанс стать победителем есть у каждого!

Стать участником акции и претендовать на призы проще простого:

заправлять свой автомобиль на АЗС сети ТАИФ-НК с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива»;

регистрировать коды с чека на странице акции;

каждые накопленные по зарегистрированным чекам 50 литров приобретенного топлива обмениваются на один купон участника;

больше купонов — выше шанс на победу!

Все, что нужно сделать для участия в акции, — заправляться топливом в сети «ТАИФ-НК АЗС» и регистрировать коды из чеков. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все купоны (кроме уже выигравших) участвуют во всех проходящих после их регистрации этапах розыгрыша.

На каждой АЗС сети есть подробная информация об условиях и сроках проведения акции «Охота за «Легендой». предоставлено ООО "ТАИФ-НК-АЗС"

Чеки для участия в акции будут выдаваться на АЗС сети ТАИФ-НК с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года. Включиться в борьбу за награды можно в любой момент в период действия акции. Важное условие: принять участие в «Охоте за «Легендой» могут только граждане РФ старше 18 лет.

Каждый из трех розыгрышей по традиции будет проходить в прямом эфире. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— «ТАИФ-НК АЗС» ценит своих клиентов и постоянно удивляет приятными сюрпризами и розыгрышами. Масштабная акция «Охота за «Легендой» только стартовала. Не теряйте времени! Шанс стать победителем есть у каждого! Заправляйтесь в сети «ТАИФ-НК АЗС» и участвуйте в акциях. В этом году возможностей получить главный приз в три раза больше! — подчеркивает коммерческий директор сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий