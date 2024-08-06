«ТАИФ-НК АЗС» открывает «Охоту за «Легендой»
В одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Татарстана дан старт новой маркетинговой акции
Более 6 тысяч призов и сразу три внедорожника — NIVA LEGEND. Все это может достаться самым активным клиентам сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК». Один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Татарстана продолжает радовать своих клиентов не только высококачественным топливом, поставляемым напрямую от производителя, но и регулярными яркими маркетинговыми акциями.
С 1 августа 2024 года в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Охота за «Легендой», а точнее, сразу за тремя автомобилями NIVA LEGEND. Автомобили разыгрываются каждые два месяца, по одному автомобилю на каждом из трех этапов.
Кроме автомобилей каждому участнику акции доступны гарантированные призы за выполнение достижений на каждом из этапов!
Шанс стать победителем есть у каждого!
Стать участником акции и претендовать на призы проще простого:
- заправлять свой автомобиль на АЗС сети ТАИФ-НК с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива»;
- регистрировать коды с чека на странице акции;
- каждые накопленные по зарегистрированным чекам 50 литров приобретенного топлива обмениваются на один купон участника;
- больше купонов — выше шанс на победу!
Все купоны (кроме уже выигравших) участвуют во всех проходящих после их регистрации этапах розыгрыша.
Чеки для участия в акции будут выдаваться на АЗС сети ТАИФ-НК с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года. Включиться в борьбу за награды можно в любой момент в период действия акции. Важное условие: принять участие в «Охоте за «Легендой» могут только граждане РФ старше 18 лет.
Каждый из трех розыгрышей по традиции будет проходить в прямом эфире. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.
— «ТАИФ-НК АЗС» ценит своих клиентов и постоянно удивляет приятными сюрпризами и розыгрышами. Масштабная акция «Охота за «Легендой» только стартовала. Не теряйте времени! Шанс стать победителем есть у каждого! Заправляйтесь в сети «ТАИФ-НК АЗС» и участвуйте в акциях. В этом году возможностей получить главный приз в три раза больше! — подчеркивает коммерческий директор сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
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Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо на АЗС поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.