«Динамовские игры» в Казани пройдут при поддержке ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

15 июня в Казани стартуют Всероссийские «Динамовские игры». Масштабное спортивное мероприятие соберет порядка 3 тысяч участников из 76 регионов страны, а также четырех стран ближнего зарубежья. Состязаться будут в одиннадцати видах спорта: стрельба из пистолета и автомата, служебное двоеборье, легкая атлетика, самбо, боевое самбо, плавание, мини-футбол и волейбол. Соревнования пройдут в Центре волейбола, дворце единоборств «Ак Барс», бассейне «Акчарлак» и многих других.

Одним из спонсоров «Динамовских игр» выступила компания ООО «ТАИФ-НК АЗС».

— В этом году к 100-летнему юбилею ФСО «Динамо» в столице республики впервые пройдут «Динамовские игры». «Динамо» Татарстана — один из лидеров спортобщества в стране. И неудивительно, что для такого значимого события была выбрана именно Казань. Ведь спорт уже давно стал брендом Татарстана. Мы в свою очередь рады, что ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет возможность оказать активную поддержку развитию спорта и стать частью спортивной истории республики, — отметил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

ОГО ФСО «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года по инициативе заместителя начальника политсекретариата Павла Уральца и группы военнослужащих штаба войск ГПУ Московского округа.

Гордое имя «Динамо» спортобщество получило не сразу. Были несколько «рабочих» названий: «Вымпел», «Вперед», «Стрела». Однако выбор пал на емкое «Динамо» от греческого «Сила». Само название новому обществу придумал Максим Горький, расшифровав его так: «Сила — в движении».

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Полина Шевчук