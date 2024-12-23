ООО «ТАИФ-НК АЗС» — лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2024»

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казани подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в рамках всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России — 2024».

— Главная цель конкурса — соревновательный дух, чтобы у компаний был стимул производить новые товары, предлагать новые услуги, делать их еще более качественными и доступными. Я лично уверен, что самое лучшее — это made in Tatarstan (сделано в Татарстане), — подчеркнул председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», председатель оргкомитета конкурса Шамиль Агеев.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Соискателей на титул «лучший из лучших», как отметили организаторы конкурса — Торгово-промышленная палата Татарстана и Минпромторг республики, в сравнении с прошлым 2023 годом стало больше почти на треть. Всего на участие было заявлено 432 наименования товаров и услуг от 213 компаний и организаций РТ.

В номинации «Услуги для населения» в разделе «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» диплома лауреата была удостоена сеть «ТАИФ-НК АЗС». Заслуженную награду из рук первого заместителя Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Инсафа Галиева принял главный советник генерального директора ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов.

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Одна из крупнейших сетей заправочных станций в Республике Татарстан «ТАИФ-НК АЗС» активно развивается, постоянно работая над расширением круга клиентов и повышением качества предоставляемых услуг. А в том, что здесь всегда можно заправиться высококачественным автомобильным топливом, поставляемым напрямую от производителя, ежедневно убеждаются десятки тысяч автомобилистов.