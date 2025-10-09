Определены победители первого этапа акции «Дорога к счастью» от сети АЗС «ТАИФ-НК»

Состоялся первый этап розыгрыша традиционной акции с розыгрышем призов от одной из крупнейших сетей АЗС в Татарстане — ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Артем Дергунов

Специальным гостем и соведущим розыгрыша стал российский профессиональный футболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы, центральный полузащитник, капитан команды ФК «Рубин» Олег Иванов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В прямом эфире предельно честно и открыто были определены обладатели многочисленных призов.

Главным призом этапа стал подарочный сертификат на 100 000 рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как признался гость розыгрыша:

— Я неазартный человек. Но я искренне сопереживал тем, кто зарегистрировал свои купоны и пока не выиграл призы. Но это только первый этап, и все еще впереди, в том числе и розыгрыш главного приза — автомобиля Geely Monjaro.

Реклама ООО «ТИФ-НК АЗС». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Совершенно верно! — поддержал гостя коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Предстоят еще два этапа, участниками которых станут обладатели как вновь зарегистрированных купонов, так и тех, что были зарегистрированы ранее и сегодня не выиграли призы. Шанс стать победителем есть у каждого! — добавил он.

Все, что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша: заправляться высококачественным автомобильным топливом, поступающим в сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» напрямую от производителя, регистрировать коды с чеков на сайте акции, получать за каждые 50 литров приобретенного топлива купоны и дождаться следующего розыгрыша.

Арсений Фавстрицкий