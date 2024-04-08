Итоги дня: смертельное ДТП в Зеленодольске, обрушение моста в Вязьме, первый финалист Кубка Гагарина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 апреля:
- В Казани стартовал проект «Кадровый резерв». В этом году проект направлен на подготовку специалистов для работы в сфере государственной молодежной политики. Программа включает три очных и два дистанционных этапа и нацелена на формирование практических навыков.
- За 3 года техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в Татарстане подорожало в 1,5 раза, опережая официальный рост инфляции в России. Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» заявил, что роста цен на услуги не произойдет. Однако местные жители отмечают, что стоимость обслуживания выросла, при этом работы выполняются в прежнем объеме.
- В 23-м туре Российской премьер-лиги «Рубин» уступил «Оренбургу» со счетом 0:3. Это восьмое поражение казанской команды в сезоне, и теперь она занимает 8-е место в турнирной таблице. Во втором тайме «Оренбург» начал активно атаковать и забил два мяча.
- Апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор по одному из эпизодов дела Рашида Хачатряна и чистопольской группировки, в части признания Хачатряна виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Материалы дела будут возвращены в прокуратуру. В результате такого решения коллегия снизила наказание Хачатряну с 18 до 16 лет колонии особого режима.
- Бывший военком Арского и Атнинского районов Алмаз Бурганов, обвиняемый во взятках за выдачу военных билетов неслужившим призывникам, признал свою вину. Он просил об оправдании и возможности поучаствовать в СВО, утверждая, что оклеветал себя под давлением силовиков.
- Глава Гостехнадзора Татарстана рассказал об учете и техосмотре самоходной техники, необходимости обучения на право ею управлять, а также нехватке сотрудников для этой работы.
- Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв в полуфинальной серии челябинский «Трактор» с разгромным счетом 4:0. Теперь «железнодорожники» узнают своего соперника из параллельной серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
- Институт развития города разработал требования и рекомендации по организации летних веранд на улице Баумана. Договоры на размещение таких веранд будут заключаться на 3 года бесплатно только с теми рестораторами, кто будет соблюдать указанные правила.
- Российский комик Денис Дорохов примет участие в Казанском марафоне, который пройдет 11—12 мая и будет включать чемпионат России по марафону. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 30 тысяч спортсменов и 15 тысяч болельщиков.
Российский рынок акций начал неделю с роста. Индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 0,2%. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.
В связи с угрозой подтопления в школах некоторых округов Курганской области развернуты пункты временного размещения. Из-за этого школы Кургана переходят на дистанционное обучение с 9 апреля. Ранее губернатор Курганской области ввел режим ЧС из-за весеннего паводка, ожидается подъем уровня воды в реке Тобол до 11 метров и выше.
В Татарстане после изменений в законе о пересдаче экзамена на водительские права выросли цены на обучение в автошколах. Особенно заметно увеличилась стоимость обучения на категорию В — вождение легковых автомобилей. Теперь средняя стоимость обучения составляет около 35 тысяч рублей. Также увеличилась стоимость обучения на категорию А — вождение мотоциклов.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин срочно выехал на место обрушения Панинского путепровода в Вязьме, из-за которого приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево. По информации пресс-службы МЖД, во время обрушения моста погибла женщина, шесть пострадавших, включая подростка, госпитализированы.
В результате смертельного ДТП в городе Зеленодольске погибли помощник главы администрации Зеленодольского муниципального района Дамир Низамов и заместитель начальника отдела потребительского рынка ЗМР Виталий Агачев. Авария произошла на 115-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. Обстоятельства произошедшего выясняются.
- В Казани реализуется пятилетний проект «Казань — город без животных», направленный на сокращение числа беспризорных собак.
- 10 апреля, в последний день священного месяца Рамадана, в Казани пройдут праздничные мероприятия. Они начнутся с чтения аятов в мечетях города в 06:30. Городской транспорт начнет работу в 5 утра, чтобы доставить жителей в места празднования.
- С 22 апреля по 12 мая 2024 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. В этот период введут запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, а также на использование пиротехники первого — третьего классов опасности в населенных пунктах. За несоблюдение правил грозят штрафы.
- На капитальный ремонт пяти школ в Татарстане выделят более 439 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года. Также на совещании в правительстве республики обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.
- Татарстан попал в десятку регионов по объему выданных ипотек, рассказали «Реальному времени» в банке «Дом.рф». Количество выданных ипотечных кредитов в России за первый квартал 2024 года составило более 17 тысяч. При этом их сумма превысила 100 млрд рублей. Это больше чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза, отметили аналитики банка.
- Арбитражный суд Республики Татарстан признал право собственности на объекты недвижимости за ООО «Агрофирма «Заинский сахар». Стоимость построек — полмиллиона рублей.
- Футбольный клуб «Оренбург» направит средства от продажи билетов на матч с «Рубином» в помощь пострадавшим от весеннего паводка.
- В Татарстане начались традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить до 28 апреля 2024 года. За 4 недели проведения ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на сумму 276,1 млн рублей. Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 3 119 единиц транспорта.
- В Нижнекамске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка, обвиняемой в хищении средств вкладчиков на общую сумму более 38 млн рублей. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы, а также обязал возместить ущерб.
- За первую неделю апреля служба скорой помощи Казани отработала 7 102 вызова, из них 1 245 раз медики выезжали в общественные места. Наибольшее количество вызовов — 6 403 — были обращениями за помощью из-за заболеваний. Число выездов, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 223.
- С 09:00 18 апреля до 09:00 19 апреля в Советском районе Казани не будет воды: рабочие будут подключать участок водопровода 1967 года постройки к городским сетям.
- Татарстанстат опубликовал доклад о производстве пищевых продуктов в республике, в нем отмечается нестабильность показателей в 2024 году. Процент динамики производства пищевых продуктов за январь составил 112%, а с февраля наблюдается постепенный рост на 4%.
- В Татарстане продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга», который станет частью скоростного участка Казань — Екатеринбург — Тюмень магистрали М-12 «Восток». Техническая готовность обхода составляет 50%, а после завершения строительства удастся перенаправить из городов транзит и сократить время в пути от Нижнекамска до Казани более чем на час.
- По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, по состоянию на 16:00 8 апреля в республике остаются затопленными шесть низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Есть положительная динамика: за последние сутки от воды освободились 11 приусадебных участков.
- Два крупнейших производителя сахара в Татарстане показали рост выручки, но и значительное снижение чистой прибыли в 2023 году. ООО «Буинский сахар» увеличил выручку на 13%, но его чистая прибыль снизилась на 7 млн рублей. У АО «Заинский сахар» выручка снизилась до 5,5 млрд рублей, а чистая прибыль — на 98%.
Ключевые события 774-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск (сил) «Днепр» продолжали штурмовые действия в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, вели оборону левого берега реки Днепр, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, вели борьбу с БПЛА противника.
- Всего за сутки потери противника составили свыше 25 военнослужащих, в результате контрбатарейной борьбы поражены позиции 11 орудий и минометов, уничтожены два комплекса ПВО, одна РЛС, три единицы автомобильной техники, сбито 87 разведывательных и ударных БПЛА.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
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