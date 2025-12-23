Пилоту авиакомпании «Тулпар Эйр» присвоено звание «Заслуженный пилот Российской Федерации»

В канун Нового года на территории Казанского кремля состоялось вручение госнаград

Фото: Артем Дергунов

В зале приемов Пушечного двора, что на территории Казанского кремля, состоялось вручение государственных наград. Лучших из лучших чествовал раис Республики Татарстан.

— По сложившейся доброй традиции в канун Нового года мы чествуем в Казанском кремле наиболее отличившихся татарстанцев. Сегодня в этом зале — представители республики, которые являются для всех нас образцом профессионализма, преданности своему делу, честности в служении Отечеству. Рад вручить вам высокие государственные награды, — поприветствовал собравшихся Рустам Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего орденами, медалями, присвоением почетных званий и благодарностями были отмечены 54 человека. В их числе обладатель одной из очень нечастых наград — знака и почетного звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» — пилот-инструктор воздушного судна ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Сергей Матросов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это действительно высокая честь. «Заслуженный пилот Российской Федерации» очень редко присваивается. Для нас, пилотов, это высшая награда, — в беседе с журналистом «Реального времени» рассказал сам Сергей Матросов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После церемонии награждения пилот согласился немного рассказать о себе. Как выяснилось, путь в небо был не очень простым:

— У нас в семье на протяжении нескольких поколений — династия врачей. Родители сначала настаивали, чтобы и я пошел в медицину. Но… Я первым в роду выбрал небо. И когда они поняли, что это серьезно, приняли мое решение и поддержали. И ни я, ни они об этом ни разу не пожалели, — поделился воспоминаниями пилот.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 1981 году, первокурсник Бугурусланского авиационного училища, впервые принял на себя управление самолетом.

— Это был Як-18. Именно тогда я окончательно понял: небо — моя судьба! Потом был Як-40, потом переучился на АН-24. 10 лет летал на нем. С 1995 года пересел на Як-42… Везде летал командиром. А в авиакомпанию «Тулпар Эйр» перешел в 2000 году. Так что, получается, в этом году — двойное торжество: еще и четвертьвековой юбилей в авиакомпании. Сегодня летаю на Challenger 850 в авиакомпании, являющейся одной из ведущих в сегменте «бизнес-авиация» в России. Мы успешно конкурируем с крупнейшими игроками, — с гордостью подчеркнул в интервью заслуженный пилот России Сергей Матросов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ну а завершилась церемония вручения госнаград традиционным общим фото.

— Поздравляю с заслуженной наградой! «Заслуженный пилот» — это не просто звание, это показатель высокого уровня мастерства и преданности своему делу. Сергей Леонидович не просто высококлассный специалист, но и настоящий наставник, чей опыт и мудрость помогают воспитывать новое поколение пилотов, — присоединился к поздравлениям генеральный директор ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Антон Сидоркин.

Реклама: ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул:

— Эта награда — закономерное признание многолетнего труда Сергея Леонидовича. И мы гордимся, что в нашей команде есть такие люди! Коллектив авиакомпании «Тулпар Эйр» желает Сергею Леонидовичу крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений на благо родной Республики Татарстан и всей гражданской авиации России!

Арсений Фавстрицкий