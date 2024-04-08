За 3 года в Казани отловили более 12 тысяч собак

Фото: Реальное время

В Казани уже три года реализуется проект «Казань — город без животных», рассчитанный на 5 лет до конца 2026 года. Проект направлен на сокращение числа беспризорных собак в городе и уменьшение инцидентов, связанных с ними. Об этом сообщил заместитель Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Измеримым результатом проекта должно стать сокращение числа собак на улицах города до 1 тыс особей, при этом все они должны быть стерилизованы, вакцинированы и иметь или специальный чип, или неснимаемую бирку.

Второй важнейший показатель — сокращение числа инцидентов с беспризорными животными: агрессии, укусов, обслюнявливание — не более 200 случаев в год. Василий Иванов / realnoevremya.ru

По итогам 2021 года был зарегистрирован 1 927 подобных случаев, а число жалоб горожан превысило 6 тыс случаев. За 2021–2023 годы было отловлено 12 213 собак, они стерилизованы и вакцинированы, и большинство возвращено на прежнее место обитания. Из них 449 собак признаны агрессивными и остаются жить в приюте. 972 собаки нашли своих хозяев.

Кроме того, по поручению мэра Казани Ильсура Метшина ежегодно открывается одна площадка для выгула собак. За прошедшие 2,5 года открыты три площадки в ЖК «Салават Купере», в ЖК «Весна» и на улице Космонавтов, 57. В этом году разработан проект площадки в сквере на улице Заря. Всего в Казани есть 19 мест для выгула и дрессировки домашних животных. Их адреса можно найти на сайте мэрии.

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Рената Валеева