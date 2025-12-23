Euroclear разблокировал «российские» $600 млн для казахстанских проектов

Размороженные средства могут быть использованы исключительно для проектов на территории Казахстана

Бельгийский депозитарий Euroclear частично разблокировал средства Евразийского банка развития (ЕАБР), ранее заблокированные в рамках санкций Евросоюза. По данным заместителя министра финансов Казахстана Даурена Кенбеила, из $733 млн уже доступно порядка $600 млн — эти средства направлены на реализацию казахстанских проектов. Об этом пишет РИА «Новости».

Кенбеил уточнил, что Euroclear установил строгое условие: размороженные средства могут быть использованы исключительно для проектов на территории Казахстана. Депозитарий будет осуществлять мониторинг целевого использования средств. Кроме того, власти Казахстана рассчитывают, что в 2026 году удастся разблокировать дополнительно около $120 млн.

Блокировка средств ЕАБР произошла в 2022 году после введения санкций Евросоюза против банка. В числе замороженных активов оказались и средства, принадлежавшие Казахстану. Ситуация привлекла дополнительное внимание в декабре 2025 года, когда Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. Заявление было зарегистрировано 12 декабря в Арбитражном суде Москвы, а сумма заявленных требований составила 18,1 трлн рублей.

В своем иске ЦБ РФ указывает на незаконные действия депозитария и официальную позицию Еврокомиссии, которая, по мнению регулятора, пытается использовать российские активы без согласия Москвы. Банк России намерен оспаривать любое прямое или косвенное использование этих активов как в российских, так и в международных судебных инстанциях.

Стоит отметить, что Евразийский банк развития — международная финансовая организация, созданная в 2006 году для содействия экономическому росту государств‑участников и расширения торгово‑экономических связей между ними. В число стран‑участников входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Штаб‑квартира ЕАБР расположена в Алматы.

Рената Валеева