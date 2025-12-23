Названы наиболее популярные события в Казани в 2025 году

На первом месте расположился концерт Леонида Агутина в «Ак Барс Арене»

Фото: Динар Фатыхов

Сервис «Яндекс Афиша» за период с января по декабрь продал рекордные 26 млн билетов на различные мероприятия, что на 31% превышает показатели предыдущего года. Половина продаж билетов в денежном выражении пришлась на концерты.

В топ-10 наиболее популярных событий в Казани вошли: концерты Леонида Агутина в «Ак Барс Арене», Guf’а в «Казань Экспо», Macan'a, группы «Звери», Anna Asti, группы «Руки вверх!», Надежды Кадышевой, Григория Кадышева и ансамбля «Золотое кольцо», а также группы «Ленинград» в «Татнефть-Арене». Список также дополнили Международный фестиваль медиаискусства HYP и представление «Новый год в Хогвартсе».

Согласно данным «Яндекс Афиши», 48,8% всех денежных поступлений от продажи билетов обеспечили именно концерты. Театральные постановки заняли второе место с долей 16,9%, далее следуют стендап-выступления (4,6%), кинотеатры (4,5%) и мюзиклы (3,9%). Остальные 21,2% продаж пришлись на спортивные мероприятия, цирковые представления, выставки и другие культурные события. По числу проданных билетов также лидируют концерты (30,2%), за ними следуют кинотеатры (18,9%), а третье место занимают театры (15,7%).

Концерты удерживают лидерство по доле продаж «Яндекс Афиши» во всех российских городах-миллионниках. При этом жители Краснодара (65,92%), Екатеринбурга (61,4%), Уфы (61%), Самары (60,8%) и Омска (57,5%) тратят на живые выступления заметно больше, чем в Москве (42%) или Санкт-Петербурге (44,6%), что подчеркивает региональные особенности потребительского поведения. Среди самых активно гастролирующих артистов 2025 года оказались «Оркестр при свечах Muse», «АнимациЯ», Татьяна Буланова, «Фактор 2» и «Нэнси». В топ-10 по числу проведенных концертов также вошли «Комната культуры», Concord Orchestra с программой симфонических рок-хитов, Neverlove, «84» и Ярослав Сумишевский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любители театральных постановок в Москве и Санкт-Петербурге обеспечили 18,5% и 21,8% от общего объема продаж соответственно. Однако есть региональные города, где театр занимает сопоставимую или даже более высокую долю: это Пермь (31,3%) и Воронеж (21,8%). В Казани на долю театра приходится 14% всех продаж, а в Новосибирске — 13,7%, что показывает значимость театрального искусства и в крупных региональных центрах.

Еще одним заметным трендом года стал рост спроса на ностальгические события и мотивы, знакомые нескольким поколениям. По словам Энрико Мазавришвили, появляются крупные проекты, основанные на произведениях, ставших частью культурного кода. В качестве примеров он привел панк-сказку «Король и шут», которая снова отправилась в тур по городам России, мюзикл-откровение «Вальс-бостон» по хитам Александра Розенбаума, а также всплеск интереса к концертам Надежды Кадышевой и Guf’а. Это подтверждает, что культурное наследие и известные хиты продолжают привлекать широкую аудиторию.

Напомним, в прошлом году самым популярным событие в Казани стал концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe.



Рената Валеева