Футбольный клуб «Оренбург» поможет пострадавшим от паводка

Футбольный клуб «Оренбург» решил направить средства, полученные от продажи билетов на матч с командой «Рубин», который пройдет 8 апреля, на помощь пострадавшим в результате весеннего паводка.

Перед матчем возле входа в Ледовый дворец с 18.00 будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка. Волонтеры в синих куртках «Молодая Гвардия» помогут собрать необходимые вещи.

Напомним, что в Орске, Оренбургской области, в результате весеннего паводка прорвало местную дамбу. Более 600 человек остались без жилья. Кроме того, в Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей, а на месте работают психологи МЧС России.



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Олег Исаков