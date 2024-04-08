Школы Кургана переходят на дистанционный формат обучения из-за паводка

В связи с угрозой подтопления и затопления некоторых районов Курганской области в школах нескольких округов региона развернуты пункты временного размещения для эвакуируемых граждан. В связи с этим, по сообщению городской администрации, школы Кургана переходят на дистанционное обучение с 9 апреля.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за весеннего паводка. По его информации, первая волна паводка ожидается сегодня ночью в Звериноголовском округе. Прогнозируется подъем уровня воды в реке Тобол до 11 метров и выше.

Кроме того, на дистанционный режим перевели школы Орска, где в данный момент введен режим ЧС из-за наводнения. По последним данным, паводки в Оренбургской области лишили жилья более 600 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».