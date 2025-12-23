Раис Татарстана предложил меры для искоренения дефицита медицинских и педагогических кадров

Фото: Артем Дергунов

Руководитель республики отметил, что Татарстан — один из регионов России, где бедность наименьшая. Регион с повышенной инвестиционной привлекательностью. Регион имеет мощный промышленный потенциал, очень хорошие научно-образовательные центры.

Но в тоже время в республике продолжает сохраняться острая нехватка специалистов, особенно остро эта проблема проявляется в сфере здравоохранения и образования.

По мнению Минниханова, одной из мер преодоления дефицита является привлечение новых специалистов путем увеличения заработной платы и оказания поддержки в обеспечении жильем.

Одновременно он обратил внимание на то, что серьезную роль играет высокая конкуренция промышленных предприятий, стремящихся привлечь лучших работников путем значительного роста зарплат.

Руководитель Татарстана особо подчеркнул, что использование трудовых мигрантов не решит проблему нехватки профессиональных кадров, отметив необходимость реализации комплексных подходов. Для этого республика реализует масштабные программы формирования ресурсных центров, направленных на подготовку собственных высококвалифицированных специалистов. Несмотря на наличие бюджетного дефицита, Минниханов выразил оптимизм относительно возможности успешно справляться с возникающими вызовами.

Ариана Ранцева