Ущерб по делу бенефициара «Волгадорстроя» перевалил за 4 миллиарда рублей?

СК сегодня добавил Айрату Миннуллину новый эпизод — о мошенничестве при кредитовании в «Татсоцбанке»

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», арестованный ВИП-строитель трассы М-12 Айрат Миннуллин стал фигурантом еще одного уголовного дела — по эпизоду на 1,7 млрд рублей. Статус потерпевшего в нем же получил «Татсоцбанк», куда директор и бенефициар «Волгадорстроя» представлял заведомо недостоверные сведения ради кредитов, — такова версия Следкома. Сам подозреваемый об этом деле узнал лишь в зале казанского суда, в ходе процедуры продления ареста, сообщает с места журналист «Реального времени».

Конвой как тормоз Фемиды

Встретит Рождество и 23 февраля за решеткой ВИП-строитель трассы М-12 Айрат Миннуллин. Несмотря на возражения защиты, Вахитовский суд Казани продлил срок его прописки в СИЗО до 6 марта 2026 года.

Поддержать арестованного на заседание пришли супруга и дочь, правда, зайти в зал на открытое заседание им помешали конвоиры. Допустили лишь на решение. Примечательно, что именно этих сотрудников МВД Татарстана пришлось ждать судье и всем участникам — ввиду дефицита кадров вот уже несколько недель в Вахитовском суде наблюдается проблема: подсудимых и подследственных пусть не вовремя, но привозят из СИЗО, запирают в конвойных помещениях, но тех, кто должен довести их до зала, запереть в «аквариуме» и остаться на процессе, не хватает. Если раньше вместе с автозаками приезжали по 10 человек, то сейчас, бывает, отправляют всего одного-двух...

Так, процесс по резонансному делу Finiko не могли начать два часа. Ранее из-за подобных задержек в час-полтора неоднократно срывались допросы по видео-конференц-связи иногородних потерпевших. Ну а Миннуллина привели в зал с опозданием «всего лишь» на 40 минут. Заметим, раньше задержки в том же суде были связаны с дефицитом прокурорских кадров...

Ждать конвойных и арестованного участника процесса пришлось 40 минут. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании получатель миллиардных подрядов по строительству мостов и магистралей представился временно не работающим. По существу обвинений в свой адрес в этот раз не высказывался. «С ходатайством следователя не согласен. Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест. Скрываться не намерен», — сообщил суду Айрат Миннуллин.

По новому эпизоду Миннуллина пока не допрашивали

Старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Алмаз Шакиров напомнил — срок содержания под стражей у ВИП-дорожника истекает 6 января 2026-го. А срок следствия по делу уже продлен на два месяца. По мнению представителя СК, оснований для изменения меры пресечения не имеется.

Шакиров пояснил — с 6 ноября против Миннуллина и неустановленных лиц расследуется дело по эпизоду мошенничества на 2,4 млрд рублей, якобы похищенных при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор». По этой истории показания против дорожника давали представители «Ак Барс Банка», который выплатил «Автодору» 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС. При этом официально потерпевшего по этому эпизоду пока нет.

По новому эпизоду следователь Алмаз Шакиров ВИП-дорожника пока не допрашивал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также бенефициару «Волгадорстроя» уже предъявлены обвинения в двух растратах под 7 млн рублей на той же федеральной трассе. По версии СК и ФСБ, эти средства были получены из Фонда национального благосостояния и без оснований были перечислены Миннуллиным со счета в ВДС на счет подконтрольной ему же организации «Мосты и водоотводные сооружения».

На этом заседании следователь сообщил — 5 декабря в отношении Миннуллина возбудили дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Его фабулу Шакиров озвучивать не стал, однако отметил: тут потерпевшим признали «Татсоцбанк». По данным источников «Реального времени», силовики полагают, что известный строитель в 2023—2024 годах незаконно получил и не вернул 1 млрд 699 млн рублей по кредитам, при этом, по версии банка и СК, заемщик представлял заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности своих организаций.

Заметим, еще летом 2025-го «Татсоцбанк» обратился с заявлениями о банкротстве ВДС и лично Миннуллина и позднее был включен в реестр кредиторов на 1,8 млрд рублей и 600 млн рублей соответственно. Вероятно, данные суммы рассчитаны с учетом неустойки.

Дело о стройке может превратиться в дело о кредитах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как выяснилось в ходе заседания по уголовному делу, Миннуллина с постановлением о возбуждении нового эпизода пока не знакомили и по обстоятельствам кредитования не допрашивали. В перерыве сам дорожник заявил журналисту «Реального времени», что с «Татсоцбанком» его связывали долгие рабочие отношения. Никакого состава преступления в своих действиях он не видит.

Арестованный директор СК «Автодор» станет свидетелем в казанском деле?

На заседании следователь вкратце поделился, что планирует сделать до 6 марта по этому делу — осмотреть большой объем изъятых документов, включая данные о банковских операциях, вызвать на допрос конкурсного управляющего «Волгадорстроя». А кроме того, допросить свидетеля Шайдуллина. Вероятнее всего, речь идет о гендиректоре фирмы-подрядчика строительства М-12 — Рамиле Шайдуллине из СК «Автодор», который в настоящее время обвиняется в хищениях по тому же объекту и находится в одном из изоляторов Москвы.

Показания арестованного Рамиля Шайдуллина интересны и казанским следователям. скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Примечательно, что после ареста Миннуллина в Казани прошел слух, что и его дело могут забрать для расследования в центральный аппарат СК, соединив с делом Шайдуллина и иных лиц. Пока этого не произошло.

Кроме того, к марту сотрудники 4-го, «экономического» отдела Следкома по РТ намерены допросить обвиняемого бенефициара ВДС и при необходимости назначить ряд судебных экспертиз, в частности бухгалтерские.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Андрей Кучаев позицию следствия поддержал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Миннуллин и его адвокат Юрий Некрасов выступили против. Защитник напомнил обстоятельства задержания своего клиента 10 ноября в аэропорту Казани с билетом на рейс в Краснодар и обратным на 16 ноября, а еще бронью гостиницы в Крыму. Также он повторил уже звучавший ранее при избрании ареста и в ходе апелляции довод о том, что арбитраж еще 20 октября 2025 года запретил бизнесмену выезд за границу. К слову, в аэропорт он отправился без загранпаспорта — его изъяли позднее при обыске.

Также вниманию судьи Ильдара Салихова защита представила ответы на адвокатские запросы в СК «Автодор» и СК «Инвест Капитал» и ответы — размеры взаимной задолженности между ВДС и каждой из этих организаций составляют 0 рублей.

Адвокат: «Банк, получивший миллиард, намеренно пытается стать потерпевшим»

И «Татсоцбанк», и «Ак Барс Банк», чьи представители свидетельствуют против Миннуллина, включены в реестр его кредиторов. При этом «Татсоцбанк» предъявляет претензии и по ряду других организаций ВИП-дорожника, включая «Автовокзал «Восточный», «Мосты и водоотводные сооружения» и др., имея в банкротном деле статус также залогового кредитора.

Также Юрий Некрасов передал суду копии наград и благодарностей своего клиента, включая благодарственные письма за подписью мэра Казани и начальника УФСБ по РТ. А еще поделился медицинскими документами о комплексе проблем со здоровьем Айрата Миннуллина, включая проблемы с сердцем.

По данным следствия, не все фигуранты этого дела на данный момент установлены. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению защитника, следователь в своем ходатайстве не указал, по какой причине более мягкая мера пресечения, к примеру домашний арест, может негативно повлиять на производство по делу. «Изложенные в ходатайстве обстоятельства не подтверждаются. Миннуллин не имел и не имеет намерений скрыться. О возбуждении первого дела он не знал, о втором также не был осведомлен... Свидетели Гранфельд и Ахметшин не рассказывают о якобы совершенных деяниях, лишь подтверждают информацию о группе компаний «Волгадорстрой», что само по себе не является преступлением», — сообщил Некрасов.

Адвокат считает, что участие двух упомянутых выше банков в арбитражных делах подтверждает гражданско-правовой характер отношений с ВДС и Миннуллиным. «Расчеты представителей являются надуманными, с целью освободить банк от своих издержек. Подобрана сумма промежуточной задолженности [ВДС перед СК «Автодор»], и сокрыто от следствия, что по итогам такая задолженность отсутствует», — заявил защитник, поделившись предположением, что «банк, получивший миллиард [при заключении договора о банковской гарантии], намеренно пытается стать потерпевшим».

Некрасов поделился, что такой статус не должен был получать и «Татсоцбанк», а еще просил не применять арест по делу, все обстоятельства которого находятся в сфере предпринимательской деятельности. Он просил суд о домашнем аресте.

В свою очередь следователь Алмаз Шакиров засветил деталь из показаний Артура Ахметшина, директора компании «Мосты и водоотводные сооружения» (до 2023-го ее учредителем был Миннуллин): «Ахметшин пояснил — он являлся номинальным директором и выполнял все указания Миннуллина».

— Кроме того, в настоящее время у нас по делу есть неустановленные лица, и Миннуллин может их предупредить, — озвучил представитель СК еще один довод в пользу изоляции фигуранта.

Судья с позицией силовиков согласился и не выпустил ВИП-обвиняемого. Теперь очередь за апелляционной инстанцией.