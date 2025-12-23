Польша планирует «сидеть за главным столом» в G20

Страна заявила о намерении получить статус постоянного члена «большой двадцатки»

Польша заявила о намерении получить статус постоянного члена «большой двадцатки» (G20), чтобы представлять интересы динамично развивающейся Восточной Европы. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил министр финансов страны Анджей Доманьский.

Ключевой аргумент польской стороны — масштаб экономических достижений. По данным Bloomberg, в текущем году объем экономики Польши превысил $1 трлн, что позволило стране войти в число 20 крупнейших экономик мира. Министр подчеркнул, что Польша стала значимым центром бизнес‑услуг, а для Германии она ныне является более крупным торговым партнером, чем Франция, Италия и Великобритания.

Анджей Доманьский обозначил стратегическую цель Варшавы: «сидеть за главным столом» G20 в качестве полноценного участника. Власти Польши считают, что опыт страны, сумевшей за одно поколение пройти масштабную экономическую трансформацию, может быть ценным для работы клуба крупнейших экономик мира.

Интерес Польши к участию в G20 получил определенный отклик на международном уровне. В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна обратилась к США с просьбой предоставить приглашение на саммит G20 в 2026 году. Позднее агентство Bloomberg проинформировало: президент США Дональд Трамп направил приглашение президенту Польши Каролю Навроцкому принять участие в саммите G20, который планируется провести во Флориде в 2026 году.

Стоит отметить, что G20 объединяет 19 крупнейших национальных экономик и Европейский союз. В ее состав входят такие страны, как США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Бразилия, ЮАР и другие. В саммитах G20 традиционно принимают участие главы государств и правительств стран‑членов, а также представители международных организаций.

Рената Валеева