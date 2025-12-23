Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

С начала 2025 года металл подорожал примерно на 37%

Цены на медь достигли исторического рубежа: во вторник котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) впервые превысили 12 тыс. за тонну. К 14:33 мск стоимость поднялась на 1%, достигнув отметки 12 059 за тонну.

С начала 2025 года металл подорожал примерно на 37%. Если подобная динамика сохранится до конца года, это станет самым значительным ростом с 2009 года.

Ряд факторов поддерживает восходящий тренд на рынке меди. Во‑первых, серьезные перебои наблюдаются на крупных месторождениях: в Чили и Перу, а также задержки в Индонезии привели к сокращению добычи на 8—12%. Во‑вторых, невысокие темпы развития новых проектов ограничивают мировое предложение медного концентрата.

Дополнительным драйвером роста цен стала тарифная политика США. Возможность введения президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт меди усиливает напряженность на рынке. При этом Соединенные Штаты существенно нарастили закупки металла, что вынудило производителей из других стран вести ожесточенную конкуренцию за доступные объемы.

Особого внимания заслуживает ситуация в секторе переработки. Китайские медеплавильные заводы согласились на нулевые тарифы на обработку и рафинирование на 2026 год — это минимальный уровень за всю историю. Такое решение подчеркивает остроту дефицита предложения и дает добывающим компаниям весомое преимущество на переговорах.



По прогнозам Goldman Sachs, спрос на медь может вырасти более чем на 60% к 2030 году. Международная медная ассоциация (ICA) оценивает потенциальный рост глобального спроса на 40—50 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

При этом рынок переживает структурный сдвиг: если в 2025 году прогнозируется профицит в 178 тыс. тонн, то уже в 2026 году ожидается дефицит в 150 тыс. тонн. По некоторым оценкам, дефицит медного концентрата может достичь 800 тыс. тонн в 2026 году.

Рената Валеева